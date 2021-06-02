Конкурс профессионального мастерства для автоспециалистов пройдет в Гродно

3 и 4 июня на базе Гродненского государственного электротехнического колледжа им. И. Счастного состоится областной семинар «Перспективные направления подготовки учащихся по специальностям автомобильного профиля».

Его участники смогут обсудить проблемы и перспективы подготовки рабочих и специалистов, а также определить возможные варианты и направления взаимодействия с компаниями, ведущими свою деятельность в сфере обслуживания и ремонта автомобилей.

Одной из основных задач семинара является поиск новых путей и возможностей по развитию профессиональных компетенций преподавательского состава профильных учебных заведений, изучение перспектив развития автомобилестроения, создание и внедрение новых электронных образовательных ресурсов.

В настоящий момент между Колледжем и компанией Bosch заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого преподаватели, технические специалисты, мастера производственного обучения, активно вовлекаются в программу подготовки специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей от компании Bosch.

Такое взаимодействие с учебными заведениями компания Bosch планирует активно расширять в Беларуси. Это позволит внедрить в учебных процесс новый инструментарий, новые компетенции, знания и технологии по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей непосредственно от разработчика, производителя автомобильных систем и компонентов, что позволит существенно повысить качество подготовки будущих специалистов по данному направлению.

В рамках мероприятия будет проведён мастер-класс по применению современного диагностического оборудования и программного обеспечения Bosch непосредственно в учебном процессе на примере работ по диагностике автомобильных систем с использованием диагностического сканера KTS 560 и программного обеспечения ESI [tronic] 2.0, также будут рассмотрены основы моторной диагностики с помощью мотор-тестера FSA 740.

Мастер-класс будут проводить совместно: от Колледжа мастер производственного обучения Пётр Козлов, от компании Bosch Гурецкий Павел — руководитель службы технической поддержки. Также на мастер-классе будет присутствовать представитель филиала учебного центра компании Bosch в Беларуси Сергей Брендиков, который сможет ответить на вопросы, связанные с диагностикой коммерческих автомобилей, дорожной и строительной технике.

Еще одним значимым событием в двухдневной программе семинара станет конкурс профессионального мастерства для обучающихся по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Конкурс будет проводиться в трёх номинациях: «Лучший автоэлектрик», «Лучший слесарь по ремонту двигателей», «Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию тормозных систем».