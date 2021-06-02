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Около 450 белорусов не могут вылететь с Кипра, их уже начинают выселять из отелей

02.06.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кипр присоединился к другим странам Евросоюза и закрыл для самолетов «Белавиа» свое воздушное пространство. Из-за этого в Минск не могут вернуться отдыхавшие на острове белорусские туристы.

Около 450 белорусов не могут вылететь с Кипра, их уже начинают выселять из отелей
Кипр присоединился к другим странам Евросоюза и закрыл для самолетов «Белавиа» свое воздушное пространство. Из-за этого в Минск не могут вернуться отдыхавшие на острове белорусские туристы.

Один из них рассказал «НН», что эвакуационный рейс из Ларнаки в Москву был назначен на 2 июня, но в последний момент был отменен без объяснения причин.

По некоторым сведениям, рейс должна была совершать российская компания «Якутия». Туристов должны были доставить в московский аэропорт «Внуково», а уже оттуда в Беларусь.

2 июня почти всех белорусских туристов, у которых уже закончились путевки, выселили из отелей. Теперь им нужно самостоятельно искать жилье или альтернативные пути вернуться в Беларусь.

«Здесь около 450 белорусов, — сказал один из туристов. — Многие в растерянности, потому что им надо на работу, да и запасы денег уже заканчиваются».

В пресс-службе «Белавиа» «Нашей Ниве» сказали, что на данный момент не располагают информацией о ситуации.
 
Теги: Минск
 
 
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Кипр присоединился к другим странам Евросоюза и закрыл для самолетов «Белавиа» свое воздушное пространство. Из-за этого в Минск не могут вернуться отдыхавшие на...
 
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