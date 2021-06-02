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TUT.ВY: Степана Латыпова отправили в СИЗО № 1 на "володарку". Суд продолжится
Источник материала: Партизан
Политзаключенный Степан Латыпов уже не в больнице на Семашко, где он был доставлен вчера после попытки самоубийства.
Об этом рассказали родственники.
Похоже, он находится в СИЗО № 1 на Володарского. Там для него сегодня приняли передачу.
Минздрав описывал его состояние так: «При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза».
Представитель больницы отмечал в эфире гостелеканала, что Латыпов после операции находился на ИВЛ,
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Политзаключенный Степан Латыпов уже не в больнице на Семашко, где он был доставлен вчера после попытки самоубийства. Об этом рассказали родственники.
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