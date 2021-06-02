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Американские военные хотят доставлять грузы ракетами — за час в любую точку Земли
Источник материала: Onliner
ВВС США
Программа Rocket Cargo уже находится в работе, запрошенный бюджет в размере $48 млн на 2022 фискальный год вырос в сравнении с освоенным в прошлом году в пять раз. Проект реализуется в рамках более обширной программы, призванной найти, исследовать и разработать новые технологии, интересные военным.
Среди прочего, упоминается инициатива Skyborg по разработке искусственного интеллекта, способного управлять флотом беспилотных летательных аппаратов, спутниковая связь нового поколения и другие.
В ВВС США подчеркнули, что в коммерческие продукты армия не намерена инвестировать, а вкладывает в те проекты, которые могут понадобиться военным.
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