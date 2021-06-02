Американские военные хотят доставлять грузы ракетами — за час в любую точку Земли

Источник материала: Onliner

ВВС США выступили с концептом системы «мгновенной» доставки грузов в любую точку Земли — за час. Программа получила название Rocket Cargo, для старта проекта (исследовательских целей) требуется чуть меньше $50 млн. Согласно проекту, вес груза может составлять до 100 тонн. В качестве платформы (или концепции) военные рассматривают корабль Starship Илона Маска.

Программа Rocket Cargo уже находится в работе, запрошенный бюджет в размере $48 млн на 2022 фискальный год вырос в сравнении с освоенным в прошлом году в пять раз. Проект реализуется в рамках более обширной программы, призванной найти, исследовать и разработать новые технологии, интересные военным.





Среди прочего, упоминается инициатива Skyborg по разработке искусственного интеллекта, способного управлять флотом беспилотных летательных аппаратов, спутниковая связь нового поколения и другие.

В ВВС США подчеркнули, что в коммерческие продукты армия не намерена инвестировать, а вкладывает в те проекты, которые могут понадобиться военным.