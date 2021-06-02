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Шкляров: «Тюрьма деформирует сознание и меняет людей»
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Уроженец Гомеля был в числе участников встречи с Александром Лукашенко в «американке» в октябре, а последние месяцы находится в США. Спустя продолжительное время Виталий Шкляров делится, смог ли прийти в себя и что чувствуют белорусские политзаключенные.
– Тюрьма деформирует сознание и меняет людей, – сказал Виталий Шкляров, с трудом подбирая слова, в эфире «Эха Москвы». – Поэтому могу только представить сейчас, как себя чувствует и Роман Протасевич, и Игорь Лосик, и десятки тысяч других людей, которые прошли через этот ад. Это тяжелое жизненное испытания.
Я бы не сказал, что все прекрасно. Работа с собой – это тоже такая рефлексия над тем, что случилось, что мы все, как и Беларусь, и все политзэки, живут в состоянии страха. И это не только белорусская проблема, но и российская, и мировая.
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Уроженец Гомеля был в числе участников встречи с Александром Лукашенко в «американке».
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