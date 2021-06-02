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Военный эксперт Егор Лебедок / Еврорадио

Еврорадио

Операция по посадке самолета RyanAir в Минске — это полный провал

Как инцидент с захватом Протасевича освещали российские СМИ

Российская пропаганда просчиталась с давлением на Лукашенко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: Операция по посадке борта Ryanair в Минске — это полный провал По государственному телевидению фактически заявили, что КГБ и Пограничный комитет некомпетентны.

— Это операция под прикрытием международного права. Стандартный случай, когда оно используется для решения внутренних задач. Но пойди еще попробуй доказать злоупотребление международным правом в суде!А после совершения операции запустили информационную кампанию по отбеливанию. Россияне начали называть операцию блестящей. Но если операция действительно блестящая, о ней никто никогда не узнает. А здесь... круг тех, кто был в курсе, был не такой широкий. А информационное освещение было провалено.Подобные операции зачастую граничат с началом войны, поэтому должны сопровождаться информационной заготовкой и дипломатической. И там, и там были полные провалы. Это было видно по самому началу, когда "независимый" телеграм-канал "Пул первого" написал: "Лукашенко спас Европу". Потом ГУБОПиК опубликовал и убрал пост о захвате Романа Протасевича.Потом по государственному телевидению фактически заявили, что КГБ и Пограничный комитет некомпетентны. Было сказано, что на проверке документов у пограничников не возникло вопросов — а на Протасевича обратили внимание, только когда девушка опубликовала фото. То есть, если бы не случайное фото — "террориста" бы не задержали. Неужели в аэропорту нет списка лиц, причастных к террористической деятельности?— Дальше — классические действия России в конфликте, где она замешана: массовый вброс различных версий. Это делается, чтобы распылить внимание до выработки единой версии. В рамках вброса всегда предлагают версию, дискредитирующую себя — которую в будущем легко опровергнуть или встроить собственную версию.Потом, чтобы выиграть время, говорят, что расследования не было. Мол, все сделанные заявления политизированы — а нужно дождаться расследования. По завершении расследования скажут, что оно было тенденциозным. В любом случае результат политизирован. Здесь мне нравятся действия ЕС: они в эту ерундистику играть не стали.Россия (а теперь — и Беларусь) используют международное (и вообще — договорное) право с основной целью: сковать контрагентов, получив максимум от него и вложив минимум от себя — прежде всего в политической и военной сферах.Европейцы это поняли. Их реакция была проста: вы можете говорить что угодно, но нам все понятно. Хотите — будет расследование: литовская полиция, ICAO (Международная организация гражданской авиации). ЕС принял единственно верное решение: если право используют против тебя, у тебя возникает обратная реакция.— Чтобы ответить, участвовали ли в операцию россияне, нужно понимать, чем Путин собирается торговаться с Байденом. Сложившаяся ситуация не добавляет Путину очевидных плюсов. Но еще больше отворачивает Лукашенко от Европы. В геополитике россияне из каждого случая стараются вытянуть максимум пользы по разным направлениям, не всегда очевидным. Иногда может казаться, что в России что-то планируют, но у них просто хорошо поставлена оперативная работа.Случай с самолетом россияне использовали многопланово. Сперва похвалили Лукашенко и поддержали его электорат. Своим гражданам показали: методы действенные, мы так будем преследовать своих врагов. Одновременно из-за задержания российской гражданки на Лукашенко оказывают давление, но здесь Лукашенко получил и козырь для торговли с Путиным. Из незаметной девчонки сделали символ, а "русские же своих не бросают". У россиянина глубинной ментальности возникает вывод: нашего гражданина задержали, Путин должен вмешаться. А за это можно торговаться.После августа 2020 года линия поведения России постоянно меняется, так как Путин не понимает, что делать с Лукашенко. Он неудобная фигура, но политические издержки из-за его убирания могут быть более значительными, чем выгода. Нужно и сохранять статус-кво, и что-то прорабатывать. Информационная повестка двух стран сейчас формируется Россией. А наша пропаганда раньше была просто убогой, а теперь она убогая и агрессивная.