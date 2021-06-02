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После переохлаждения на Окрестина девушке удалили яичник

02.06.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После переохлаждения на Окрестина девушке удалили яичник
Минчанке понадобилась операция после ареста на Окрестина / svaboda.org​
Жительнице Минска в результате пыток в тюрьме на Окрестина удалили яичник. Об этом она рассказала «Радио Свобода» на условиях анонимности.

Девушку задержали 28 января 2021 года. Вместе с подругами она планировала присоединиться к маршу в одном из минских дворов.

Ей присудили 15 суток ареста. Пять из них минчанка провела на Окрестина.

По словам девушки, в камере стоял мороз: «До минус 15 было точно». Девушка была вынуждена спать в мороз на ледяном полу.

После приступа нестерпимой боли её госпитализировали, а потом удалили яичник. Причиной стало переохлаждение.

 
Теги: Минск
 
 
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