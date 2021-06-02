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После переохлаждения на Окрестина девушке удалили яичник
Источник материала: UDF
Минчанке понадобилась операция после ареста на Окрестина / svaboda.org
Девушку задержали 28 января 2021 года. Вместе с подругами она планировала присоединиться к маршу в одном из минских дворов.
Ей присудили 15 суток ареста. Пять из них минчанка провела на Окрестина.
По словам девушки, в камере стоял мороз: «До минус 15 было точно». Девушка была вынуждена спать в мороз на ледяном полу.
После приступа нестерпимой боли её госпитализировали, а потом удалили яичник. Причиной стало переохлаждение.
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Девушку задержали 28 января 2021 года.
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