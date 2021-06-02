Источник материала: UDF



Минчанке понадобилась операция после ареста на Окрестина / svaboda.org​

рассказала

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После переохлаждения на Окрестина девушке удалили яичник Девушку задержали 28 января 2021 года.

Девушку задержали 28 января 2021 года. Вместе с подругами она планировала присоединиться к маршу в одном из минских дворов.Ей присудили 15 суток ареста. Пять из них минчанка провела на Окрестина.По словам девушки, в камере стоял мороз: «До минус 15 было точно». Девушка была вынуждена спать в мороз на ледяном полу.После приступа нестерпимой боли её госпитализировали, а потом удалили яичник. Причиной стало переохлаждение.