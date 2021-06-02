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Павел Латушко подал заявление на Лукашенко в польскую прокуратуру

02.06.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павел Латушко подал заявление на Лукашенко в польскую прокуратуру
Этим заявлением Павел Латушко хотел бы «защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом» / @latushka
Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко подал в польскую прокуратуру заявление на Александра Лукашенко, а также других белорусских чиновников и сотрудников госСМИ, сообщает телеграм-канал главы НАУ.

Павел Латушко пишет об угрозах, которые звучат в его адрес и в адрес других представителей демократических сил.

«Известно не только об угрозах, но и о подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси», — заявил Латушко.


Он подчеркнул, что его заявление — символическое. Этим шагом он хотел бы «защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом».

В заявлении упоминаются Александр Лукашенко, Николай Карпенков, Иван Тертель, Григорий Азаренок, Олег Гайдукевич и другие. Латушко говорит, что считает важным проинформировать прокуратуру о высказываниях этих людей, направленных на организацию в том числе его похищения в Польше.

В начале мая заявление на Лукашенко подали и в прокуратуру Германии. От имени десяти белорусов в прокуратуру обратились немецкие адвокаты. В заявлении речь шла о насилии, которое применяли к протестующим белорусские силовики. Расследование пока не начато, но, как сообщил в конце мая сайт немецкой газеты Der Tagesspiegel, генеральный прокурор ФРГ распорядился взять под наблюдение «разгул насилия в Беларуси».
 
 
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Он подчеркнул, что его заявление — символическое.
 
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