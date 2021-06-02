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Этим заявлением Павел Латушко хотел бы «защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом» / @latushka

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«Известно не только об угрозах, но и о подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси», — заявил Латушко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Латушко подал заявление на Лукашенко в польскую прокуратуру Он подчеркнул, что его заявление — символическое.

пишет об угрозах, которые звучат в его адрес и в адрес других представителей демократических сил.Он подчеркнул, что его заявление — символическое. Этим шагом он хотел бы «защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом».В заявлении упоминаютсяи другие. Латушко говорит, что считает важным проинформировать прокуратуру о высказываниях этих людей, направленных на организацию в том числе его похищения в Польше.В начале мая заявление на Лукашенко подали и в прокуратуру Германии. От имени десяти белорусов в прокуратуру обратились немецкие адвокаты. В заявлении речь шла о насилии, которое применяли к протестующим белорусские силовики. Расследование пока не начато, но, как сообщил в конце мая сайт немецкой газеты Der Tagesspiegel, генеральный прокурор ФРГ распорядился взять под наблюдение «разгул насилия в Беларуси».