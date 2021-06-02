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БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока
Источник материала: АФН
Белорусская АЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Соответствующее решение принято коллегией МЧС.
"Оно базируется на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям", - говорится в сообщении МЧС.
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Белорусская АЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Соответствующее решение принято коллегией МЧС.
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