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«Ваш желудок может грузовики переваривать»: пользователи Twitter рассказали о самых странных комплиментах от врачей и рассмешили Сеть

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ваш желудок может грузовики переваривать»: пользователи Twitter рассказали о самых странных комплиментах от врачей и рассмешили Сеть

Неотъемлемая часть жизни большинства людей – визиты к врачам. Находясь в кабинете у доктора, можно услышать многое – от плана лечения и прогнозов до необычных комплиментов. Именно о таких рассказали пользователи Twitter, устроив флешмоб. Только почитайте!






Источник: https://twitter.com/pirozhenshchina/status/1398249443787370504

ФОТО: pixabay





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Неотъемлемая часть жизни большинства людей – визиты к врачам. Находясь в кабинете у доктора, можно услышать многое – от плана лечения и прогнозов до необычных...
 
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