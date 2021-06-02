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«Ваш желудок может грузовики переваривать»: пользователи Twitter рассказали о самых странных комплиментах от врачей и рассмешили Сеть
Источник материала: ОНТ
Неотъемлемая часть жизни большинства людей – визиты к врачам. Находясь в кабинете у доктора, можно услышать многое – от плана лечения и прогнозов до необычных комплиментов. Именно о таких рассказали пользователи Twitter, устроив флешмоб. Только почитайте!
Источник:
ФОТО: pixabay
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«Ваш желудок может грузовики переваривать»: пользователи Twitter рассказали о самых странных комплиментах от врачей и рассмешили Сеть
Неотъемлемая часть жизни большинства людей – визиты к врачам. Находясь в кабинете у доктора, можно услышать многое – от плана лечения и прогнозов до необычных...
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