«Ваш желудок может грузовики переваривать»: пользователи Twitter рассказали о самых странных комплиментах от врачей и рассмешили Сеть

Источник материала: ОНТ

Неотъемлемая часть жизни большинства людей – визиты к врачам. Находясь в кабинете у доктора, можно услышать многое – от плана лечения и прогнозов до необычных комплиментов. Именно о таких рассказали пользователи Twitter, устроив флешмоб. Только почитайте!





















Источник: https://twitter.com/pirozhenshchina/status/1398249443787370504

ФОТО: pixabay

















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