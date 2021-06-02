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Врач рассказал, кому опасно есть арбузы
Источник материала: ОНТ
Уролог и главный врач российской Клиники современной медицины Николай Захарченко в беседе с телеканалом «360» рассказал, что людям с сахарным диабетом нельзя переусердствовать с арбузами,
Специалист порекомендовал обратиться к терапевту, если появились отеки, потому что это может быть связано с почечной патологией или сердечной недостаточностью.
Захарченко посоветовал есть хорошо созревшие, темные арбузы, так как в них содержатся препятствующие камнеобразованию вещества, а это помогает очищению почек.
Фото: Pixabay.com
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Уролог и главный врач российской Клиники современной медицины Николай Захарченко в беседе с телеканалом «360» рассказал, что людям с сахарным диабетом нельзя...
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