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Врач рассказал, кому опасно есть арбузы

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач рассказал, кому опасно есть арбузы

Уролог и главный врач российской Клиники современной медицины Николай Захарченко в беседе с телеканалом «360» рассказал, что людям с сахарным диабетом нельзя переусердствовать с арбузами, пишет РИА «Новости».

Специалист порекомендовал обратиться к терапевту, если появились отеки, потому что это может быть связано с почечной патологией или сердечной недостаточностью.

Захарченко посоветовал есть хорошо созревшие, темные арбузы, так как в них содержатся препятствующие камнеобразованию вещества, а это помогает очищению почек.

Фото: Pixabay.com


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Уролог и главный врач российской Клиники современной медицины Николай Захарченко в беседе с телеканалом «360» рассказал, что людям с сахарным диабетом нельзя...
 
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