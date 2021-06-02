Врач рассказал, кому опасно есть арбузы

Источник материала: ОНТ

Уролог и главный врач российской Клиники современной медицины Николай Захарченко в беседе с телеканалом «360» рассказал, что людям с сахарным диабетом нельзя переусердствовать с арбузами, пишет РИА «Новости».

Специалист порекомендовал обратиться к терапевту, если появились отеки, потому что это может быть связано с почечной патологией или сердечной недостаточностью.

Захарченко посоветовал есть хорошо созревшие, темные арбузы, так как в них содержатся препятствующие камнеобразованию вещества, а это помогает очищению почек.

Фото: Pixabay.com





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