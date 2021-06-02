Женщина выпала из кабины аттракциона «Колобок» в парке Горького в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Из кабины аттракциона выпала женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

1 июня вечером сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что женщина 1960 года рождения выпала из кабины аттракциона «Колобок» в Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске по ул. Фрунзе, 2. Она травмирована и госпитализирована с ушибами.

Устанавливается причина происшествия.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram