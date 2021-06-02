|
Женщина выпала из кабины аттракциона «Колобок» в парке Горького в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Из кабины аттракциона выпала женщина,
1 июня вечером сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что женщина 1960 года рождения выпала из кабины аттракциона «Колобок» в Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске по ул. Фрунзе, 2. Она травмирована и госпитализирована с ушибами.
Устанавливается причина происшествия.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из кабины аттракциона выпала женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС. 1 июня вечером сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что женщина 1960 года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)