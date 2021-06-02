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Женщина выпала из кабины аттракциона «Колобок» в парке Горького в Минске

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина выпала из кабины аттракциона «Колобок» в парке Горького в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Из кабины аттракциона выпала женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС. 

1 июня вечером сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что женщина 1960 года рождения выпала из кабины аттракциона «Колобок» в Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске по ул. Фрунзе, 2. Она травмирована и госпитализирована с ушибами.

Устанавливается причина происшествия.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Из кабины аттракциона выпала женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.  1 июня вечером сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что женщина 1960 года...
 
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