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Три в одном – кассовый аппарат, терминал, средства контроля налогов. Как подключить программную кассу? Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Источник материала: ОНТ
Современные технологии направлены на максимальный комфорт как в быту, так и в бизнесе. Например, программная касса в разы упрощает работу курьера. Доставляя товар, он может взять с собой для расчета с покупателем лишь одно легкое и компактное устройство. Как подключить многофункциональную программную кассу, смотрите в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».
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Три в одном – кассовый аппарат, терминал, средства контроля налогов. Как подключить программную кассу? Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Современные технологии направлены на максимальный комфорт как в быту, так и в бизнесе. Например, программная касса в разы упрощает работу курьера. Доставляя товар,...
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