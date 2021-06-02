Три в одном – кассовый аппарат, терминал, средства контроля налогов. Как подключить программную кассу? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

Современные технологии направлены на максимальный комфорт как в быту, так и в бизнесе. Например, программная касса в разы упрощает работу курьера. Доставляя товар, он может взять с собой для расчета с покупателем лишь одно легкое и компактное устройство. Как подключить многофункциональную программную кассу, смотрите в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».













Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram