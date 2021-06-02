ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парень сжег дрон в жерле вулкана, чтобы получить захватывающие кадры. Только посмотрите, что вышло!

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Парень сжег дрон в жерле вулкана, чтобы получить захватывающие кадры. Только посмотрите, что вышло!

Блогер Джои Хелмсом снял извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии и поделился впечатляющим видео на YouTube. Ради этих кадров пришлось сжечь квадрокоптер.  

Хелмсом загорелся идеей увидеть извержение вулкана вблизи, поэтому отправил дрон прямо к жерлу. Когда квадрокоптер подлетел близко к лаве, произошел сбой – техника начала шипеть, затем упала в жерло. 


Эффектное видео со сгоревшего квадрокоптера блогер опубликовал на YouTube. Пользователи Сети посмотрели его сотни тысяч раз и оценили кадры. 

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер Джои Хелмсом снял извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии и поделился впечатляющим видео на YouTube. Ради этих кадров пришлось сжечь квадрокоптер.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь – плюс 500 млн долларов из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by