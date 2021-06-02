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Парень сжег дрон в жерле вулкана, чтобы получить захватывающие кадры. Только посмотрите, что вышло!
Источник материала: ОНТ
Блогер Джои Хелмсом снял извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии и поделился впечатляющим видео на YouTube. Ради этих кадров пришлось сжечь квадрокоптер.
Хелмсом загорелся идеей увидеть извержение вулкана вблизи, поэтому отправил дрон прямо к жерлу. Когда квадрокоптер подлетел близко к лаве, произошел сбой – техника начала шипеть, затем упала в жерло.
Эффектное видео со сгоревшего квадрокоптера блогер опубликовал на YouTube. Пользователи Сети посмотрели его сотни тысяч раз и оценили кадры.
ФОТО: pixabay
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Блогер Джои Хелмсом снял извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии и поделился впечатляющим видео на YouTube. Ради этих кадров пришлось сжечь квадрокоптер. ...
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