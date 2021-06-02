Парень сжег дрон в жерле вулкана, чтобы получить захватывающие кадры. Только посмотрите, что вышло!

Источник материала: ОНТ

Блогер Джои Хелмсом снял извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии и поделился впечатляющим видео на YouTube. Ради этих кадров пришлось сжечь квадрокоптер.

Хелмсом загорелся идеей увидеть извержение вулкана вблизи, поэтому отправил дрон прямо к жерлу. Когда квадрокоптер подлетел близко к лаве, произошел сбой – техника начала шипеть, затем упала в жерло.





Эффектное видео со сгоревшего квадрокоптера блогер опубликовал на YouTube. Пользователи Сети посмотрели его сотни тысяч раз и оценили кадры.

ФОТО: pixabay

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