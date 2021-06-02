«Хороший» и «плохой»: все, что вы должны знать о холестерине, чтобы быть здоровым

Источник материала: ОНТ

Часто в новостных лентах можно увидеть заголовки со словами «плохой» или «хороший» холестерин. Как же это вещество влияет на человеческий организм? Специалист Роберт Росенсен из Оксфордской академии утверждает , что холестерин может быть не только вредным, но и полезным.

Для начала следует разобраться в том, что такое холестерин. Это похожие на жиры химические соединения, которые не растворяются в воде. Иногда их называют холестеролами.

Именно из холестерина состоят наши клеточные мембраны. Кроме того, он необходим для работы нервной системы, поскольку оболочки нейронных отростков содержат это вещество. Холестерин используется для синтеза различных половых гормонов у женщин и мужчин, участвует в воспроизведении витамина D. Таким образом, польза холестерина очевидна. Он поступает в организм человека в виде животных жиров из продуктов. Количество этого вещества в организме – около 140 граммов. Однако этого недостаточно, поэтому остальной холестерин восполняется благодаря работе печени изнутри.

Поскольку холестерин не растворяется в воде, попасть в клетки он не способен. Поэтому ему необходимы «союзники». Часто в их роли выступают белковые компоненты. Они помогают холестерину попасть в нужное место. Как правило, такой союз называют липопротеинами, имеющими различную плотность. И в связи с этой плотностью холестерин делят на «хороший» и «плохой».

Источником «плохого» являются липопротеины с низкой плотностью. В их составе содержится большее количество холестерина и триглицеридов. Из-за больших молекул во время движения они оставляют на стенках сосудов много вредных веществ – сам холестерин и липиды.

Источник «хорошего» холестерина – липопротеины с высокой плотностью. В них больше белка и холестериновых молекул. Движение таких веществ происходит быстрее и проще.

Чтобы узнать, какое соотношение двух видов холестерина в организме, следует сдать кровь на анализ.

Из-за ожирения, курения, сахарного диабета и употребления пищи, содержащей большое количество быстрых углеводов, «хороший» холестерин в организме снижается. Поэтому очень важно вести правильный образ жизни, заниматься физкультурой и следить за питанием.

ФОТО: pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram