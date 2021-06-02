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Беларусь обратится в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь обратится в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами. Именно эта организация при ООН устанавливает все международные нормы гражданской авиации.


Как сообщают в департаменте по авиации Минтранса, Совет ИКАО попросят рассмотреть запреты и ограничения, которые были установлены в отношении белорусских авиаперевозчиков исключительно в одностороннем порядке. Специалистов просят обратить внимание на идентичные происшествия, а также квалифицировать угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского судна в 2016 году.

Также Беларусь заявляет о том, что принятое Украиной решение нарушает положение Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и соглашение между правительствами двух стран, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку. 


Кроме того, белорусский департамент по авиации напоминает об инцидентах в небе над Украиной, когда самолёты сбивали. И заявляет о том, что возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. 


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Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами. Именно эта организация при ООН...
 
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