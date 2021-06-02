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Беларусь обратится в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами
Источник материала: ОНТ
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами. Именно эта организация при ООН устанавливает все международные нормы гражданской авиации.
Как сообщают в департаменте по авиации Минтранса, Совет ИКАО попросят рассмотреть запреты и ограничения, которые были установлены в отношении белорусских авиаперевозчиков исключительно в одностороннем порядке. Специалистов просят обратить внимание на идентичные происшествия, а также квалифицировать угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского судна в 2016 году.
Также Беларусь заявляет о том, что принятое Украиной решение нарушает положение Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и соглашение между правительствами двух стран, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.
Кроме того, белорусский департамент по авиации напоминает об инцидентах в небе над Украиной, когда самолёты сбивали. И заявляет о том, что возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси.
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Беларусь обратится в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты над Украиной и другими странами. Именно эта организация при ООН...
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