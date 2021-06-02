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Офис – это не скучно! 7 фотографий, которые показывают, как можно повеселиться на работе
Источник материала: ОНТ
Работа – важнейшая часть нашей жизни. Кто-то имеет творческую и креативную работу, другие пять дней в неделю проводят в офисе, сидя за компьютером. Поэтому второй категории людей важно иногда вносить разнообразие в рутинные рабочие будни. Многие так и делают – устраивают коллегам забавные розыгрыши, которые поднимают настроение на весь день.
«Когда сказал, что возьму в офис собаку, которая помещается на коленях»
Как вам такое развлечение?
Стикеры можно использовать по-разному
И такое бывает за несколько недель отпуска
А у вас были подобные совещания на работе?
«Коллега все время говорит, что я использую много стикеров. Вот что я сделал с его кабинетом»
Тонкий намек сотруднику, что на работе можно появляться почаще
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Работа – важнейшая часть нашей жизни. Кто-то имеет творческую и креативную работу, другие пять дней в неделю проводят в офисе, сидя за компьютером. Поэтому второй...
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