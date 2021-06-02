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Офис – это не скучно! 7 фотографий, которые показывают, как можно повеселиться на работе

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Офис – это не скучно! 7 фотографий, которые показывают, как можно повеселиться на работе

Работа – важнейшая часть нашей жизни. Кто-то имеет творческую и креативную работу, другие пять дней в неделю проводят в офисе, сидя за компьютером. Поэтому второй категории людей важно иногда вносить разнообразие в рутинные рабочие будни. Многие так и делают – устраивают коллегам забавные розыгрыши, которые поднимают настроение на весь день.

«Когда сказал, что возьму в офис собаку, которая помещается на коленях» 
narfherder  

Как вам такое развлечение?


jacky780001 

Стикеры можно использовать по-разному 


 MoonWolf20 

И такое бывает за несколько недель отпуска 


mrdctaylor 

А у вас были подобные совещания на работе?


nectarprotector 

«Коллега все время говорит, что я использую много стикеров. Вот что я сделал с его кабинетом»


 TheRealBridgeman 

Тонкий намек сотруднику, что на работе можно появляться почаще


foghorn  

 

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Работа – важнейшая часть нашей жизни. Кто-то имеет творческую и креативную работу, другие пять дней в неделю проводят в офисе, сидя за компьютером. Поэтому второй...
 
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