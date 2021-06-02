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Генпрокуратура Беларуси направила в Литву поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура Беларуси направила в Литву поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде

Генеральная прокуратура Беларуси на основании договора между Беларусью и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой оказать правовую помощь по уголовному делу о геноциде населения Беларуси, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Генпрокуратура продолжает следствие по уголовному делу, возбужденному по ст.127 УК Беларуси (геноцид), по фактам совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями на территории БССР в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период действий, которые были направлены на планомерное уничтожение советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей, путем массовых убийств, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на их истребление.

Изучаются сведения о проведении карательных операций, уничтожении вместе с жителями населенных пунктов, создании концентрационных лагерей, гетто, лагерей смерти – «Тростенец», «Озаричи», насильственном угоне на принудительные работы мирного населения в Германию.

Фото: сайт Генпрокуратуры Беларуси

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Генеральная прокуратура Беларуси на основании договора между Беларусью и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным...
 
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