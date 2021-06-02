|
Генпрокуратура Беларуси направила в Литву поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура Беларуси на основании договора между Беларусью и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой оказать правовую помощь по уголовному делу о геноциде населения Беларуси,
Генпрокуратура продолжает следствие по уголовному делу, возбужденному по ст.127 УК Беларуси (геноцид), по фактам совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями на территории БССР в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период действий, которые были направлены на планомерное уничтожение советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей, путем массовых убийств, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на их истребление.
Изучаются сведения о проведении карательных операций, уничтожении вместе с жителями населенных пунктов, создании концентрационных лагерей, гетто, лагерей смерти – «Тростенец», «Озаричи», насильственном угоне на принудительные работы мирного населения в Германию.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура Беларуси направила в Литву поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Генеральная прокуратура Беларуси на основании договора между Беларусью и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)