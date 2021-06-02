Вынужденная посадка самолета «Белавиа» в Краснодаре: подробности с места событий

Источник материала: ОНТ

В Национальный аэропорт Минск прибыл самолет, который доставил на родину наших граждан из Краснодара. Дело в том, что ночью с бортом «Белавиа» произошла нештатная ситуация. По пути из Хургады в Минск по техническим причинам ему пришлось приземлиться в российском аэропорту .





Алексей Кряквин, корреспондент: Путь домой для пассажиров рейса Хургада-Минск оказался дольше на десять с половиной часов. В Национальный аэропорт их доставил подменный борт. Посадка прошла в штатном режиме. А с основным самолётом сейчас работают специалисты.

Сообщается, что в небе над Россией произошла внештатная ситуация. Пилот обратился к диспетчеру и сообщил о возможных проблемах с топливной системой, специалист предложил командиру воздушного судна следовать в аэропорт Краснодара «Пашковский». Боинг благополучно сел. Всех 180 пассажиров разместили в здании аэровокзала, предложили горячее питание.

Утром в Краснодар прибыл подменный самолёт, который и забрал пассажиров. Компания прокомментировала инцидент на своём сайте, сообщив фактические обстоятельства. Причины случившегося выясняются.

Напомним, путь на курорты Египта и Турции для белорусских туристов стал дольше на час, по надуманным причинам небо Украины закрыто для белорусских самолётов и компании вынуждены лететь через Россию. Делая значительный крюк.

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