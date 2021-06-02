Этот продукт на вашем столе опасен! Правильно ли вы употребляете его?

Источник материала: ОНТ

Часто люди употребляют продукты даже не подозревая о том, что на самом деле они являются настоящей отравой для организма. В этой статье мы рассмотрим несколько продуктов, которые представляют опасность для вашего здоровья.

Необработанное мясо



Фото: lenta.ru

Если вы любите посещать рестораны, то, наверняка, вам попадался в меню пункт со строганиной из оленины или тартаром из говядины. Безусловно, эти названия звучат довольно заманчиво, однако за налетом изысканности скрывается большая опасность – сырое мясо. Если не особо вдаваться в подробности, то употребление необработанного мяса – это прямая дорога к пищевому отравлению. Из-за отсутствия термической обработки различные бактерии, содержащиеся в мясе, могут оказать негативное влияние на здоровье человека.

Белый рис



Фото: lifestyle.24tv.ua

Во всех японских ресторанах во время приготовления блюд из риса шеф-повара используют уксус. Это делается для того, чтобы обеззаразить продукт. Когда блюда из риса остывают, на их поверхности начинают размножаться особые бактерии под названием Bacillus cereus. Употребление такого блюда может спровоцировать острое желудочное заболевание.

Ростки пшеницы



Фото: fresh.ru

С одной стороны, повсюду только и делают, что говорят о пользе пророщенной пшеницы, но у этого продукта есть и обратная сторона. Дело в том, что при его употреблении содержащийся в растении лектин (белок) вступает в реакцию с молекулами сахаров. Это может спровоцировать у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом. Специалисты не рекомендуют употреблять пророщенную пшеницу маленьким детям, а также людям с проблемами ЖКТ.

Овощи, зелень и фрукты



Фото: zira.uz

Если вы привыкли заранее мыть овощи, зелень и фрукты, то вам стоит избавиться от этой привычки, иначе рано или поздно это навредит вашему здоровью. Дело в том, что, возможно, вы и сэкономите себе время, однако за то время, пока все эти вымытые продукты будут «простаивать», на их поверхности успеют собраться бактерии. Делая салат с добавлением майонеза, вы только подольете масла в огонь и создадите самые благоприятные условия для размножения бактерий. Поэтому фрукты, овощи и зелень необходимо тщательно промывать непосредственно перед употреблением в пищу, иначе велик риск схлопотать кишечную инфекцию.

Грибы



Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

Наверняка, вы не раз слышали про случаи отравления грибами. Из школьного курса по ботанике многие знают, что существуют несъедобные и съедобные грибы. Кажется, что мухомор от дубовика или лисички очень легко отличить, однако даже самые опытные грибники порой могут ошибаться. Возьмем, к примеру, белую поганку: этот гриб мало чем отличается от лесного шампиньона, их легко спутать.

Симптомы отравления проявляются только спустя три дня после употребления белой поганки. Однако не стоит думать, что такие случаи происходят только с теми продуктами, которые продаются вне магазина. На магазинных полках также можно найти «сомнительные» дары леса. Даже съедобные грибы могут представлять опасность, ведь им свойственно впитывать химические вещества из окружающей среды. Если вы не знаете, где именно были собраны грибы, то не стоит их употреблять: вполне возможно, что они росли на обочине дороги или рядом с заводом. В таком продукте с легкостью можно найти кучу ядовитых веществ.

По материалам сайта gastronom.ru

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