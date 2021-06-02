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Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Биометрические паспорта и ID-карты введут в Беларуси. Правительство приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании», сообщается на
Когда введут паспорта, зачем их получать и сколько они будут стоить, мы
Новый правовой акт устанавливает формы бланков биометрических документов: ID-карты – документа, удостоверяющего личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации, биометрического паспорта для выезда и въезда в Беларусь – документа с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.
Вот так выглядят биометрические документы:
ID-карта
Биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина
Биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства
А так выглядят биометрические документы, с помощью которых можно выезжать за границу:
Обложка биометрического паспорта гражданина Беларуси
Биометрический дипломатический паспорт гражданина Беларуси
Биометрический служебный паспорт гражданина Беларуси
Биометрический проездной документ Беларуси
Проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года)
В соответствии с Указом Президента Беларуси от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах» разработан правовой акт.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Главное фото: БЕЛТА
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Биометрические паспорта и ID-карты введут в Беларуси. Правительство приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании»,...
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