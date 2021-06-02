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Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы в Беларуси

02.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы в Беларуси

Биометрические паспорта и ID-карты введут в Беларуси. Правительство приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании», сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Когда введут паспорта, зачем их получать и сколько они будут стоить, мы рассказывали ранее.

Новый правовой акт устанавливает формы бланков биометрических документов: ID-карты – документа, удостоверяющего личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации, биометрического паспорта для выезда и въезда в Беларусь – документа с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

Вот так выглядят биометрические документы:

ID-карта



Биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина




Биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства



А так выглядят биометрические документы, с помощью которых можно выезжать за границу:

Обложка биометрического паспорта гражданина Беларуси



Биометрический дипломатический паспорт гражданина Беларуси



Биометрический служебный паспорт гражданина Беларуси



Биометрический проездной документ Беларуси



Проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года)



В соответствии с Указом Президента Беларуси от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах» разработан правовой акт.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Фото: pravo.by

Главное фото: БЕЛТА

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Биометрические паспорта и ID-карты введут в Беларуси. Правительство приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании»,...
 
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