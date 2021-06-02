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Дело Тихановского: трех фигурантов пикета в Гродно осудили на сроки от 2 до 4 лет колонии

02.06.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Октябрьского района Гродно с 18 января рассматривали уголовное дело против троих фигурантов "дела Тихановского", которых задержали на избирательном пикете 29 мая прошлого года в Гродно

 Это: политзаключенный Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Владимир Книга. Сегодня, 2 июня, вынесли приговор по этому громкому делу. Троих фигурантов обвинили в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок 29 мая в Гродно (ч. 1 ст. 342 УК). Кроме этого, Резниченко и Книгу признали виновными в насильственных действиях в отношении милиционеров (ст. 364 УК). 
Судья Ольга Бекушева наказала Дмитрия Фурманова — двумя годами колонии в условиях общего режима, Евгения Резниченко — тремя с половиной годами колонии в условиях общего режима, Владимира Книгу — четырьмя годами колонии строгого режима. Именно такое наказание запрашивал прокурор Никита Мысливец. 
Также суд обязал Книгу и Резниченко выплатить потерпевшим участковому Козловскому и Рахунку по 1000 рублей морального вреда, пишет spring96.org
 
Теги: Гродно
 
 
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В суде Октябрьского района Гродно с 18 января рассматривали уголовное дело против троих фигурантов "дела Тихановского", которых задержали на избирательном пикете 29...
 
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