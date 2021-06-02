SOS: у берегов Шри-Ланки тонет судно с кислотой. Индийский океан оказался на грани катастрофы Кадр: IZ RU / YouTube

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Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы из-за тонущего у берегов Шри-Ланки судна, загруженного 25 тоннами азотной кислоты. Об этом сообщает «Би-би-си».





Сейчас судно, пожар на котором не удавалось потушить почти две недели, идет ко дну. Спасателям мешало неспокойное море и муссонные ветра. По словам представителя ВМС Шри-Ланки, спасатели пытаются отбуксировать корабль к глубоководью, чтобы минимизировать загрязнение моря.





пишет Лента.ру. Эколог Аджанта Перера рассказала изданию, что если судно затонет, то это станет «экологическим кошмаром». По словам ученой, на судне находятся опасные грузы, включая азотную кислоту, а также горючее — если все это попадет в океан, то фактически уничтожит морское дно,Лента.ру.





Пожар на X-Press Pearl начался еще 20 мая. Тогда с судна были эвакуированы все 25 членов экипажа. Среди них граждане Филиппин, Китая, Индии и России. 25 мая на судне прогремел мощный взрыв, который привел к разливу топлива. Потушить возгорание удалось только на этой неделе.



