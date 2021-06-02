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Почти миллион: техосмотр прошел уже каждый четвертый водитель в Беларуси

02.06.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Техосмотр уже прошел почти каждый четвертый белорусский водитель: за январь-май выдано 964 086 разрешений. Новой статистикой поделились в УП "Белтехосмотр".

В мае водители получили 128 854 "наклейки" о пройденном ТО – это на 93,1% превышает прошлогодний показатель. Однако, меньше, чем в нынешнем апреле, когда техосмотр прошли 213 633 транспортных средства. Большинстве разрешений в мае получили физлица – 110 144. 

© Sputnik Владимир Жданович
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Ажиотаж на станциях диагностики, констатируют на предприятии, уже не такой большой, как был ранее. Напомним, в январе было выдано 188 тысяч разрешительных наклеек, в феврале – 167 тысяч, в марте – 265 702, в апреле – 213 633.

В "Белтехосмотре" не исключают, что в 2021 году техосмотр пройдут больше белорусских автовладельцев, чем в рекордном 2013-м – тогда на станции заехали почти 1 миллион 870 тысяч водителей.

В Беларуси, по данным ГАИ, почти 4 миллиона водителей.

Как пройти техосмотр?

Напомним, чтобы пройти техосмотр понадобятся водительское удостоверение, техпаспорт, страховка и подтверждение оплаты услуг. Техосмотр стоит 38 рублей 70 копеек – это непосредственно услуги диагностиков и сама "наклейка" о его прохождении.

Перед отправкой на диагностическую станцию нужно помыть машину и проверить все стекла и зеркала, чтобы на них не было трещин и иных повреждений. Стоит также изучить кузов машины (чтобы не было "жуков" и царапин), осмотреть внешние световые приборы, протестировать работу звукового сигнала, щеток и стеклоомывателя.

Также необходимо проверить уровень технических жидкостей в тормозной системе, радиаторе и стеклоомывателе, масла в двигателе. А еще – убедиться в наличии знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Данные за пять месяцев уже превысили цифры 2020 года, когда допуск к участию в дорожном движении получили боле 700 тысяч водителей.
 
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