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Конвейер. Фигурантам «дела Тихановского» дали от 2 до 4 лет

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Суд полностью поддержал гособвинителя по срокам наказания.

Конвейер. Фигурантам «дела Тихановского» дали от 2 до 4 лет

Как сообщают правозащитники, фигурантов «дела Тихановского», которых задержали вместе с Сергеем Тихановским на предвыборном пикете в Гродно, приговорили к срокам в колонии.

Дмитрий Фурманов – к 2 годам лишения свободы;

Евгений Розниченко – 3,5 годам;

Владимир Книга – 4.

Они признаны виновными в активном участии в действиях, которые грубо нарушили общественный порядок, Розниченко и Книга также в насилии в отношении силовиков (должны выплатить потерпевшим участковым по 1000 рублей за моральный ущерб).

Политзаключенные вину не признали и называли уголовное дело провокацией.

 
Теги: Гродно
 
 
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Суд полностью поддержал гособвинителя по срокам наказания.
 
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