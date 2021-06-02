Конвейер. Фигурантам «дела Тихановского» дали от 2 до 4 лет

Источник материала: Салiдарнасць

Суд полностью поддержал гособвинителя по срокам наказания.





Как сообщают правозащитники , фигурантов «дела Тихановского», которых задержали вместе с Сергеем Тихановским на предвыборном пикете в Гродно, приговорили к срокам в колонии.

Дмитрий Фурманов – к 2 годам лишения свободы;

Евгений Розниченко – 3,5 годам;

Владимир Книга – 4.

Они признаны виновными в активном участии в действиях, которые грубо нарушили общественный порядок, Розниченко и Книга также в насилии в отношении силовиков (должны выплатить потерпевшим участковым по 1000 рублей за моральный ущерб).

Политзаключенные вину не признали и называли уголовное дело провокацией.