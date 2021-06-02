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Конвейер. Фигурантам «дела Тихановского» дали от 2 до 4 лет
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Суд полностью поддержал гособвинителя по срокам наказания.
Как сообщают
Дмитрий Фурманов – к 2 годам лишения свободы;
Евгений Розниченко – 3,5 годам;
Владимир Книга – 4.
Они признаны виновными в активном участии в действиях, которые грубо нарушили общественный порядок, Розниченко и Книга также в насилии в отношении силовиков (должны выплатить потерпевшим участковым по 1000 рублей за моральный ущерб).
Политзаключенные вину не признали и называли уголовное дело провокацией.
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Суд полностью поддержал гособвинителя по срокам наказания.
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