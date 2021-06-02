Кто его посадит? В ЕС инициировано четвертое уголовное дело против Лукашенко

За последний месяц возбуждение уголовных дел в отношении властей Беларуси инициировано в Германии, Нидерландах, Литве и Польше. Насколько для сегодняшнего руководства Беларуси привлечение к ответственности реально, вместе с экспертами разбирались Naviny.by.





Процесс № 4. Павел Латушко 2 июня подал заявление на Александра Лукашенко и других представителей белорусской власти в прокуратуру Польши. Латушко заявляет, что власти Беларуси готовят его похищение с территории ЕС.

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Экс-министр считает важным проинформировать надзорный орган в Польше об «угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны Александра Лукашенко, Николая Карпенкова, Ивана Тертеля, Григория Азаренка, Олега Гайдукевича и других чиновников и пропагандистов, направленных на организацию в том числе моего похищения в Польше и незаконного лишения свободы».

Также Павел Латушко заявил, что действия всех, кто планирует преступные действия против граждан Беларуси, будут преследоваться по закону в различных государствах.

Процесс № 3. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» 25 мая подала в Генпрокуратуру Литвы заявление в отношении Александра Лукашенко в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, которая была организована, как считается, с целью задержания журналиста Романа Протасевича.

Процесс № 2. 19 мая в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге были направлены документы о принудительной депортации и принуждении к эмиграции граждан Беларуси. Среди заявителей — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, экс-министр культуры Павел Латушко, семья руководителя Свободного театра Николая Халезина.

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Внутри большого белорусского кейса для расследования в Гааге собраны более сотни персональных дел. В них белорусы свидетельствуют о принуждениях к эмиграции, о насильственной депортации из страны.

Процесс № 1. Далее других уголовное преследование Александра Лукашенко и других представителей белорусского режима продвинулось в Германии.

Сейчас прокуратура немецкого Карслруэ ведет предварительное расследование деяний белорусских властей против граждан Беларуси. 5 мая на стол федерального прокурора легло заявление четырех немецких адвокатов от имени их клиентов, которые обвиняют Лукашенко и его пособников в преступлениях против человечности.

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Белорусские граждане, пострадавшие от насилия и пыток, не имея возможности добиться справедливости у себя на родине, просят немецкую прокуратуру в результате расследования инициировать суд по принципу универсальной юрисдикции за действия, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

Этот процесс с первого дня огласки вызвал общественный резонанс: за дело взялись топовые адвокаты Германии, иск поддержала Светлана Тихановская через обращение к властям страны, а также представители белорусской диаспоры в Германии, члены религиозных объединений.

Кто кого имеет право судить и посадить

Могут ли международные и европейские судебные институты привлечь к ответственности главу белорусского государства, а также других высокопоставленных лиц?

О суде в Германии. По оценке политолога Андрея Елисеева, в практическом плане уголовное преследование Лукашенко в другой стране в рамках универсальной юрисдикции не может вылиться во что-то осязаемое. Поскольку тот — вне зависимости от того, является ли легитимным правителем — обладает в рамках международного права так называемым функциональным иммунитетом.

«Следует ожидать, что иск в отношении Лукашенко германский суд не будет рассматривать вовсе, а следовательно и об исполнении приговора речь идти не будет.

Судебное преследование в рамках универсальной юрисдикции может тем не менее завершиться приговором в отношении менее высокопоставленных функционеров (не самых высокопоставленных гослиц)», — резюмирует эксперт.

Ярким примером применения на практике принципа универсальной юрисдикции стал уникальный в мировой истории процесс по делу о пытках и убийствах в Сирии . В результате Высший земельный суд в немецком Кобленце признал, что правительство Сирии совершает преступления против человечности, и приговорил к тюремному заключению экс-сотрудника сирийских спецслужб, ранее получившего убежище в Германии.

Андрей Елисеев добавил, что ранее были попытки инициировать уголовное преследование целого ряда глав государств (Куба, Ирак, Руанда, Ливия, даже США) в рамках универсальной юрисдикции, в основном в судах Франции и Бельгии, но судебные инстанции в этом отказывали на основании наличия иммунитета у должностных лиц.

У кого абсолютный иммунитет «Как следует из решения Международного суда ООН по делу «ДР Конго против Бельгии» (2002), абсолютным иммунитетом от уголовного преследования судебным органом другой страны в период занятия официального поста, невзирая на тяжесть преступления, в которых они обвиняются, обладают как минимум действующий глава государства, глава правительства и министр иностранных дел», — говорит политолог Андрей Елисеев.

О суде в Гааге. Политолог говорит о некоторых правовых основаниях привлечения глав государств Международным уголовным судом в Гааге.

«Наличие функционального иммунитета в случае совершения преступления против человечности и иных наиболее тяжких нарушений в рамках международного права исключается Международным уголовным судом, однако Беларусь не входит в его юрисдикцию, поскольку не приняла учреждающий его документ (Римский статут)», — сообщил эксперт.

Однако отметим, что белорусский кейс по насильственному выдворению из страны и принуждению к эмиграции может быть рассмотрен в Международном уголовном суде на основании принципа прецедентности.

В 2019 году МУС принял к рассмотрению дело по насильственному выдворению народности рохинджа из Мьянмы. Хотя Мьянма, как и Беларусь, не ратифицировала Римский статут, в то время как Бангладеш, где частично совершались преступления, ратификацию произвела.

Для Литвы это будет неизведанная территория. Относительно дела в отношении Лукашенко в Литве свое мнение в интервью «Немецкой волне» высказал авторитетный немецкий юрист Флориан Йесбергер.

«У возбуждения дела в Литве есть дополнительный аргумент, как я могу себе представить, — то, что в самолете, по всей вероятности, находились граждане этой страны [Литвы], раз рейс из Афин направлялся в Вильнюс. Но в целом проблема будет заключаться в том, можно ли эти события квалифицировать в рамках литовского законодательства», — сказал Флориан Йесбергер.

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