Мошенники списали с карты 1,3 тысячи, код подтверждения клиенту не пришел. Банк: «Деньги не могут просто так „уйти“»

Источник материала: Onliner

Истории с мошенниками, которые звонят в Viber и выманивают деньги у пенсионеров, уже порядком надоели всем, потому что стали реальностью только из-за доверчивости и финансовой неграмотности людей. Но лишиться денег могут и те, кого не так просто «развести», даже если ваши платежи защищены пин-кодом и 3D-secure. Клиент в таком случае говорит, что никому данных не давал, и пеняет на утечку из банка, а банк отвечает, что тот сам виноват.

«Мне кажется, произошла утечка банковских данных, но никто даже не рассматривает такой вариант»

В редакцию обратился клиент «Беливестбанка» Юрий, у которого несколькими платежами с карты сняли 1,3 тысячи рублей. Как этакое вообще возможно, мужчина не догадывается: утверждает, что данных никому не давал, а платежи с карты защищены кодом 3D-secure. Но код на телефон ему в этот раз не пришел.



— Приехал вечером домой, лег отдыхать. Приходит мне SMS о списании 5 рублей, я подумал, что у меня списали плату за «Яндекс.Музыку». Через минуту приходит сообщение о списании 1,5 тысячи гривен. Потом еще несколько оплат в белорусских рублях, — вспоминает читатель. — Пока я заблокировал карточку, лишился 1332 рублей. Я позвонил в банк, но там смогли только сказать: «Не может такого быть». Потом я написал заявление в милицию, мне сказали то же самое: мол, я болван, передал свои данные мошенникам.





По словам Юрия, сотрудница банка пояснила, что деньги списывались с одного украинского сайта, а в этот же день похожая история приключилась еще с двумя девушками.

— Я не дурак какой-то, пользуюсь только двумя приложениями: интернет-банкингом «Белинвестбанка» и «Оплати». Никому никогда не показывал карточку, никто не мог видеть мои реквизиты, а PIN даже я сам не помню. Но что меня больше всего насторожило, так это то, что списания были вообще без моего ведома, даже код 3D-secure не пришел на телефон, хотя всегда приходит при совершении платежа больше 20 рублей. Мне кажется, произошла утечка банковских данных, но никто даже не рассматривает такой вариант. В милиции говорят: «Разбирайтесь с банком», а в банке — «чего вы к нам приехали, пишите заявление в милицию». И еще мне тонко намекнули, что шансов вернуть деньги нет, — жалуется мужчина.





Банк: «Некоторые товары и услуги можно оплатить без кода подтверждения»

В банке не смогли дать объяснения по этой ситуации, ссылаясь на банковскую тайну. Но отметили, что такие случаи «чаще всего происходят из-за нарушения клиентом правил безопасного использования банковской платежной карточки и, как следствие, утечки ее реквизитов и персональных данных». Какие еще варианты утечки данных возможны, не уточняется.

— Деньги не могут просто так «уйти» со счета в банке, так как данные банковских платежных карточек защищены в соответствии с международным Стандартом безопасности индустрии банковских платежных карточек – PCI DSS, — поясняет пресс-служба «Белинвестбанка».

В банке говорят, что в таких списаниях обычно виноваты мошенники, которые действуют спланированно. Все их схемы сводятся к одному: выманить у человека личные данные — номер паспорта, реквизиты карточек, логины для входа в каналы дистанционного банковского обслуживания, коды для дополнительной аутентификации. То есть в банке считают, что, если у вас списали деньги, вы каким-то образом передали мошенникам свои данные.





Что касается кода 3D-seсure, который не пришел, — он может приходить только если вы совершаете покупку в магазине или сервисе, который подключен к этой услуге.

— Технология 3D-seсure разработана для повышения безопасности проведения интернет-платежей. Однако не все предприятия торговли и сервиса по оплате товаров и услуг в сети Интернет запрашивают 3D-seсure-пароль, так как не подключены к данной услуге. Поэтому некоторые товары и услуги можно оплатить без кода подтверждения, — поясняет банк.

Как обезопасить себя от списания денег мошенниками?

Каких-то неочевидных советов, как обезопасить себя, нет. Во-первых, никому не сообщайте свои личные данные: работник банка никогда такого спрашивать по телефону не будет. Во-вторых, для оплаты товаров в интернете заведите дополнительную карточку (можно без физического носителя). В-третьих, подключите push-уведомления, 3D-secure или SMS об оплате на телефон. В-четвертых, установите лимиты на оплату по карточке или за рубежом, а также максимальные размеры платежей в сутки, неделю или месяц.

Если поняли, что оплошали и только что дали всю информацию мошенникам, сразу заблокируйте карточку в мобильном приложении, интернет-банкинге или с помощью звонка в контакт-центр банка. А дальше перевыпускайте платежную карточку.