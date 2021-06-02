Chevrolet Corvette разорвало пополам. Двигатель от него продают за $20 тысяч

Источник материала: Onliner

После недавней смены поколений Chevrolet Corvette поменял компоновку. Теперь двигатель у спорткара расположен не спереди, а за спиной водителя — в базе. Побочный эффект от такой рокировки — менее «дорогие» фронтальные столкновения. Даже если машину разорвет пополам, двигатель может не пострадать.





Американец попал в серьезное ДТП на своем Corvette C8 Stingray, и передняя часть машины буквально оторвалась от кузова. Подробностей о ДТП нет, надеемся, в аварии никто не пострадал (по крайней мере геометрия салона сильно не изменилась). Зато на eBay появились некоторые запчасти от этой машины. Продавцом выступает AZ Cycle Parts LLC.





Остатки кузова продаются за $7 тысяч. За $7499 продавец готов отдать 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Он вроде как остался целым. Самым же дорогим элементом является двигатель. За него хотят $20 тысяч. 6,2-литровый «атмосферник» LT2 V8 имеет пробег всего 4809 мили. Почти новый.