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Рубикон пройден. Белорусская АЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

02.06.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусская АЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока от МЧС. Теперь она официально может осуществлять деятельность по использованию атомной энергии. Об этом сообщила БЕЛТА начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

— Это очень важное, историческое решение. Оно является результатом длительной работы, связанной с отработкой оборудования, экспертными оценками, надзором за готовностью систем, — сказала Ольга Луговская.

Экспертизу безопасности проводил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси, оценку соответствия — непосредственно Госатомнадзор.

Перед рассмотрением на коллегии МЧС вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС Госатомнадзор провел 30 апреля общественные слушания, в ходе которых была озвучена информация о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия. Высказанные в ходе общественных слушаний комментарии и поступившие вопросы приняты во внимание при подготовке коллегией МЧС решения о выдаче лицензии.

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Белорусская АЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока от МЧС. Теперь она официально может осуществлять деятельность по использованию атомной...
 
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