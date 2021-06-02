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Стивен Кинг. Фото: АР

Dread Central . «Я был напичкан лекарствами. Сын принес мне видеокассету и сказал: тебе нужно это увидеть. Но на половине я попросил: выключи, слишком страшно», — цитирует Кинга

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стивен Кинг назвал слишком страшный фильм ужасов, который не смог досмотреть Это картина «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

лежал в больнице (вероятно, после того, как летом 1999 года его сбил грузовик), и сын предложил ему посмотреть фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».Главные герои картины «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» — трое студентов киношколы, которые отправляются в маленький городок, чтобы снять документальный фильм о местном маньяке. Во время съемок они теряются в лесу, и начинают происходить пугающие события.