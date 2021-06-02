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Стивен Кинг назвал слишком страшный фильм ужасов, который не смог досмотреть

02.06.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стивен Кинг назвал слишком страшный фильм ужасов, который не смог досмотреть
Стивен Кинг. Фото: АР
Автор романов ужасов Стивен Кинг в беседе с режиссером Элаем Ротом в передаче «История хоррора» рассказал, какой фильм оказался для него слишком страшным, чтобы досматривать.

Стивен Кинг лежал в больнице (вероятно, после того, как летом 1999 года его сбил грузовик), и сын предложил ему посмотреть фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

«Я был напичкан лекарствами. Сын принес мне видеокассету и сказал: тебе нужно это увидеть. Но на половине я попросил: выключи, слишком страшно», — цитирует Кинга Dread Central.


Главные герои картины «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» — трое студентов киношколы, которые отправляются в маленький городок, чтобы снять документальный фильм о местном маньяке. Во время съемок они теряются в лесу, и начинают происходить пугающие события.
 
 
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Это картина «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».
 
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