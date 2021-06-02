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В Минске в парке Горького женщина выпала из аттракциона

02.06.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске в парке Горького женщина выпала из аттракциона
Фото: minsknews.by
Женщина выпала из аттракциона «Колобок» в Центральном детском парке им. М. Горького.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в МЧС.

Информация о ЧП поступила спасателям 1 июня в 15:52.

В результате произошедшего 61-летняя женщина с травмами была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Теги: Минск
 
 
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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