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В Минске в парке Горького женщина выпала из аттракциона
Источник материала: UDF
Фото: minsknews.by
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Информация о ЧП поступила спасателям 1 июня в 15:52.
В результате произошедшего 61-летняя женщина с травмами была госпитализирована.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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