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На счет Минфина Беларуси «капнули» $500 млн долларов из России

02.06.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На счет Минфина Беларуси «капнули» 0 млн долларов из России
Российские рубли / pixabay.com
Путин сдержал обещание, которое дал Лукашенко в Сочи.

2 июня Россия перечислила Беларуси очередной транш кредита в размере 500 миллионов долларов, но в российских рублях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов нашей страны.

Деньги ожидались до конца июня, но поступили уже в начале месяца.

Власти договорились о кредите в размере 1 млрд долларов в декабре прошлого года. Он должен был поступить двумя траншами. Первый транш поступил уже в конце 2020-го.

Второй транш ожидался долго — о нем бесконечно договаривались правительства, а недавно — Александр Лукашенко с Владимиром Путиным, передает Евроорадио.
 
 
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