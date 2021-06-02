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На счет Минфина Беларуси «капнули» $500 млн долларов из России
Источник материала: UDF
Российские рубли / pixabay.com
2 июня Россия перечислила Беларуси очередной транш кредита в размере 500 миллионов долларов, но в российских рублях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов нашей страны.
Деньги ожидались до конца июня, но поступили уже в начале месяца.
Власти договорились о кредите в размере 1 млрд долларов в декабре прошлого года. Он должен был поступить двумя траншами. Первый транш поступил уже в конце 2020-го.
Второй транш ожидался долго — о нем бесконечно договаривались правительства, а недавно — Александр Лукашенко с Владимиром Путиным, передает
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Но в российских рублях.
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