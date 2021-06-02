Источник материала: UDF



Российские рубли / pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На счет Минфина Беларуси «капнули» $500 млн долларов из России Но в российских рублях.

2 июня Россия перечислила Беларуси очередной транш кредита в размере 500 миллионов долларов, но в российских рублях.Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов нашей страны.Деньги ожидались до конца июня, но поступили уже в начале месяца.Власти договорились о кредите в размере 1 млрд долларов в декабре прошлого года. Он должен был поступить двумя траншами. Первый транш поступил уже в конце 2020-го.Второй транш ожидался долго — о нем бесконечно договаривались правительства, а недавно —, передает