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Во время матча в Бресте у игрока сборной Беларуси остановилось сердце
Источник материала: UDF
Евгений Михейчик потерял сознание / scstroitel.by
Как
В мае Евгений Михейчик проходил осмотр в областном диспансере спортивной медицины, и патологий не было выявлено.
В том матче «Строитель» проиграл — 1:2. Счет в серии — 2:2. Решающий поединок пройдет в Минске 4 июня.
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В мае Евгений Михейчик проходил осмотр в областном диспансере спортивной медицины.
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