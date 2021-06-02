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Во время матча в Бресте у игрока сборной Беларуси остановилось сердце

02.06.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Во время матча в Бресте у игрока сборной Беларуси остановилось сердце
Евгений Михейчик потерял сознание / scstroitel.by
В Бресте во вторник во время матча финальной серии белорусского чемпионата по хоккею на траве между местным «Строителем» и «Минском» потерял сознание игрок хозяев поля 29-летний Евгений Михейчик.

Как сообщает БЕЛТА, у него остановилось сердце. Бригада скорой медпомощи провела реанимацию прямо на поле, после чего отвезла спортсмена в больницу. Михейчик находится в реанимации, его состояние стабильное, он разговаривает, самостоятельно дышит. Назначено углубленное исследование, чтобы выяснить, что же стало причиной ухудшения здоровья игрока национальной сборной Беларуси.

В мае Евгений Михейчик проходил осмотр в областном диспансере спортивной медицины, и патологий не было выявлено.

В том матче «Строитель» проиграл — 1:2. Счет в серии — 2:2. Решающий поединок пройдет в Минске 4 июня.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В мае Евгений Михейчик проходил осмотр в областном диспансере спортивной медицины.
 
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