Беларусь получила второй транш госкредита РФ

Источник материала: АФН

Минфин Беларуси получил $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ, говорится в сообщении ведомства.

"...2 июня 2021 года на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд", - сказано в сообщении.

Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита на $1 млрд в эквиваленте было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин Беларуси получил 30 декабря прошлого года.