Экс-президент Литвы Адамкус назвал абсурдом подозрения в причастности к геноциду белорусов





"Это абсурд", - сказал президент агентству BNS, комментируя просьбу Генпрокуратуры Беларуси к литовским коллегам опросить экс-президента Литвы как свидетеля по делу о геноциде белорусского населения во время Второй мировой войны.





пишет Интерфакс. Старший прокурор управления Генпрокуратуры Беларуси Эдуард Скурат в среду заявил, что располагает информацией, что Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС батальоном вспомогательной полиции, который в годы Второй мировой войны проводил карательные операции на территории Беларуси,Интерфакс.





"Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали. Понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу", - сказал Адамкус.





Он также назвал действия белорусской Генпрокуратуры "глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу".





"Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь больше людей в их внутренние проблемы", - сказал экс-президент.





Генеральная прокуратура Литвы в среду подтвердила, что получила от Беларуси просьбу о правовой помощи. В ведомстве также сообщили, что ответят на нее в установленном правовыми актами порядке.





"Просьба общего характера из Генеральной прокуратуры Беларуси (...) получена 10 мая нынешнего года", - сообщила BNS представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.





"Никакие более детальные просьбы или другие конкретные данные в этом письме не содержатся", - сказала она.





Ранее стало известно, что Генпрокуратура Беларуси попросила литовских коллег допросить Адамкуса как свидетеля по делу о геноциде белорусского населения в годы Второй мировой войны. По словам белорусского прокурора Скурата, есть данные, что в 1944 году Адамкус был порученцем Импулявичюса, также известного как "Минский мясник". Скурат добавил, что следствие проверяет, участвовал ли экс-президент Литвы в карательной деятельности батальона.





Адамкус, которому уже 94 года, занимал пост президента Литвы с 26 февраля 1998 года до 25 февраля 2003 года и с 12 июля 2004 года по 12 июля 2009 года.



