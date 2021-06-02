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Беларусь стала частью большой игры перед встречей Путина и Байдена ― Беляков
02.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусская экономика сейчас находится в крайне непростом положении, прогнозы на 2021 год оказались несостоятельными, полагает политолог.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Что касается денег в казне, на мой взгляд, в первом полугодии до этого визита (Лукашенко в Сочи ― Sputnik) мы могли бы оказаться у разбитого корыта по нашим социальным обязательствам. Сейчас Россия открыто помогла. Первый транш в 500 млн долларов закроет вопросы и, конечно, есть много моментов, в которых Россия будет помогать вытягивать Беларусь из экономической ямы", ― рассуждает Беляков.
Прогнозируемое на июнь принятие жестких санкций ЕС и США против Беларуси, прежде всего, возможные экспортные ограничения способны обрушить экономику, сейчас идет очень быстрая работа по перенаправлению и купированию этих угроз, отмечает эксперт.
По мнению Белякова, перенаправлять товарные потоки на Усть-Лугу надо было раньше, "но видно, очень сильно грели карман на литовском и украинском транзите, теперь все эти халявы заканчиваются, все нужно будет считать".
Есть и другая угроза ― перекрытие сухопутных границ со стороны Польши и Украины. По мнению эксперта, эта тема сейчас актуальна и угрожает логистическим маршрутам не только Беларуси и России, но и Китая, "и уже активно обсуждается план по переносу наших экспортных линий на российские северные порты", отмечает эксперт.
"Кейсы, безусловно, разыгрываются перед встречей Путина и Байдена и дела до Беларуси здесь никому нет, здесь вопрос Китая решается ― как и что делать… И сейчас разыгрывается белорусский кейс в меньшей степени, это ― перекрыть здесь дорожку углеводородам через Украину и товарам через Польшу", ― рассказывает Беляков.
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