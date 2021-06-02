ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь стала частью большой игры перед встречей Путина и Байдена ― Беляков

02.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Беларусь стала частью большой игры перед встречей Путина и Байдена ― Беляков

Белорусская экономика сейчас находится в крайне непростом положении, прогнозы на 2021 год оказались несостоятельными, полагает политолог. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
МИД РФ: Москва поддержит белорусские предприятия на фоне новых санкций США

"Что касается денег в казне, на мой взгляд, в первом полугодии до этого визита (Лукашенко в Сочи ― Sputnik) мы могли бы оказаться у разбитого корыта по нашим социальным обязательствам. Сейчас Россия открыто помогла. Первый транш в 500 млн долларов закроет вопросы и, конечно, есть много моментов, в которых Россия будет помогать вытягивать Беларусь из экономической ямы", ― рассуждает Беляков. 

Прогнозируемое на июнь принятие жестких санкций ЕС и США против Беларуси, прежде всего, возможные экспортные ограничения способны обрушить экономику, сейчас идет очень быстрая работа по перенаправлению и купированию этих угроз, отмечает эксперт.

По мнению Белякова, перенаправлять товарные потоки на Усть-Лугу надо было раньше, "но видно, очень сильно грели карман на литовском и украинском транзите, теперь все эти халявы заканчиваются, все нужно будет считать".

Есть и другая угроза ― перекрытие сухопутных границ со стороны Польши и Украины. По мнению эксперта, эта тема сейчас актуальна и угрожает логистическим маршрутам не только Беларуси и России, но и Китая, "и уже активно обсуждается план по переносу наших экспортных линий на российские северные порты", отмечает эксперт.

"Кейсы, безусловно, разыгрываются перед встречей Путина и Байдена и дела до Беларуси здесь никому нет, здесь вопрос Китая решается ― как и что делать… И сейчас разыгрывается белорусский кейс в меньшей степени, это  ― перекрыть здесь дорожку углеводородам через Украину и товарам через Польшу", ― рассказывает Беляков.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент с самолетом Ryanair и последовавшие за ним санкции против Беларуси на фоне непростого положения дел в экономике ― сложившуюся ситуацию анализирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
Chevrolet Corvette разорвало пополам. Двигатель от него продают за $20 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by