«Абсурд и попытка отвлечь внимание». Адамкус – о заявлении белорусской Генпрокуратуры

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус отреагировал на присланную просьбу о правовой помощи к литовским прокурорам опросить его как свидетеля в рамках расследования дела о геноциде жителей Беларуси во время войны, пишет Delfi .





Фото © LRPK

– Это абсурд, – сказал BNS Адамкус. – Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу.

Он назвал действия белорусской правоохраны «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу»:

– Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы.

Старший прокурор управления Генпрокуратуры Беларуси Эдуард Скурат в среду заявил, что располагает информацией , что Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС батальоном вспомогательной полиции, который во время войны проводил карательные операции на территории Беларуси.

МИД Литвы назвало заявления Минска «жалкими попытками» исказить историю с целью оправдать собственные решения, принятые в тоталитарном духе.