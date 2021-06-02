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«Тот, кто решил показать, что он власть, понимает, что все скоро закончится»

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Топ-менеджер Александр Малашко — о том, чем его восхищают белорусы, избравшие мирный протест.

«Тот, кто решил показать, что он власть, понимает, что все скоро закончится»

— Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы, — комментируя последние события в стране, бизнесмен приводит цитату Цицерона.

Похоже, в нашей стране появилась отдельная каста граждан. Сегодня читатель поделился с TUT.BY фотографией, cделанной на двери кабинета в столичной поликлинике, где судей отныне обслуживают в приоритетном порядке.

И еще одна новостьминчанку будут судить за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора, участвовавшую в процессе над журналистками Белсата, осужденными за стрим с «Площади перемен». Теперь представителей силовых структур открыто делают привилегированной частью общества. К каким последствиям это может привести?

— Деление на касты у нас было всегда. Чаще всего я сталкивался с расслоением, когда общался с чиновниками в райисполкомах, когда судился с ними, и суд не мог вынести решение в мою пользу и признать, что орган исполнительной власти нарушает закон.

А сейчас, так как было официально объявлено, что временами не до законов, мне последние события напоминают фильм «Свадьба в Малиновке». Каждый начал показывать власть. Конституция гласит, что власть принадлежит народу — нам с вами. Все привыкли называть властью их, нанятых на работу.

Если помните у Высоцкого есть песня про козла отпущения.

«Пока хищники меж собой дрались

В заповеднике крепло мнение

Что дороже всех медведей и лис

Дорогой Козел отпущения!

Услыхал Козел — да и стал таков

«Эй, вы, бурые, — кричит, — светло-пегие

Отниму у вас рацион волков

И медвежие привилегии!

Покажу вам «козью морду» настоящую в лесу

Распишу туда-сюда по трафарету

Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу

И ославлю по всему по белу свету».

Это о том, что сейчас творится. Тот, кто решил показать, что он власть, понимает, что все это скоро закончится.

— Вы думаете, они понимают, что все скоро закончится?

— Думаю, среди этих людей мало тех, кто не понимает, что то, что сейчас происходит, не навсегда. На самом деле все держится на одном человеке, и этот человек даже физически шатается. Единственное, на что расчет: Восток нам поможет.

Многие из нас чувствуют бессилие и ярость, читая новости — хронику репрессий, пыток и издевательств над людьми. Что мы можем изменить, как помочь тем, кто оказался в жерновах системы?

— Беззаконие и бесправие достигло пика. Все, что мы читали о гестапо, сейчас видим и наблюдаем.

Насколько я старюсь думать позитивно, но во вторник и меня накрыла ситуация со Степаном Латыповым. Что можно сделать?

…Мы могли бы победить в прошлом году, но это было бы похоже на Майдан в Украине. Это привело бы к жестким столкновениям. Беларусь пошла по другому пути, который лично меня восхищает.

Люди выбрали мирные протесты не потому, что они слабые и не могут ничего ответить. Мы прекрасно знаем, что происходило в годы войны. Мы пошли по пути множить добро, а не плодить зло.

Сейчас нам важно помнить, с чего все начиналось и куда мы шли. Если каждый из нас вечером будет представлять жизнь нашей страны по-другому, процессы будут идти быстрее и легче, чем если мы озлобимся (на что и рассчитывает бывшая власть).

Мы можем писать письма, волонтерить, на Западе рассказывать о том, что происходит.

Чем больше позитива будем держать в голове и создавать другую Беларусь, тем больше будет толку. Если посмотреть историю: когда была надежда, тогда люди выживали и побеждали.

 
Теги: Новости
 
 
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Александр Малашко — о том, чем его восхищают белорусы, избравшие мирный протест.
 
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