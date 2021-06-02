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Россия перечислила Беларуси 500 млн долларов кредита

02.06.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство финансов Беларуси получило средства второго транша госкредита Российской Федерации в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов.

Россия перечислила Беларуси 500 млн долларов кредита

Соглашение о выделении РФ Беларуси кредита на 1 млрд долларов стороны подписали в Москве 21 декабря 2020 года. Первый транш в сумме, эквивалентной 500 млн долларов, поступил 30 декабря. Ожидалось, что второй транш будет перечислен в первой половине 2021 года.

Вопрос выделения второго транша обсуждался на прошлой неделе в Сочи на встрече Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным.

Беларусь должна начать погашение данного кредита 15 мая 2026 года. Выплаты будут производиться дважды в год равными долями в российских рублях. За просрочку платежей по основному долгу и процентам по нему предусмотрены штрафные санкции. Ставка по кредиту привязана к доходности облигаций федерального займа РФ со сроком погашения 7,75 года.

В 2021 году белорусский Минфин планирует привлечь несвязанные внешние заимствования на 1 млрд долларов, половина этой суммы будет заимствована у России в виде государственного кредита.

 
 
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Министерство финансов Беларуси получило средства второго транша госкредита Российской Федерации в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов.
 
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