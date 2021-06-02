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В Японии массово распродают дома за $500. Иногда дают еще и помощь на ремонт

02.06.2021 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Японии, похоже, решили поддержать известную итальянскую инициативу по продаже пустующих жилых домов за бесценок. Правда, речи о пресловутом 1 евро не идет, но для этой страны и минимум в $500 можно рассматривать как весьма гуманную стоимость. В чем же подвох?

Согласно проведенному в 2018 году исследованию, 13,6% из 62,42 млн японских домов в настоящее время покинуты. При этом всего за пять лет эта цифра увеличилась сразу на 3,2%. В некоторых префектурах процент пустующих жилых зданий превышает 18%. В большинстве случаев речь идет об объектах, расположенных в сельской местности, а ее ревитализация является одним из ключевых пунктов социально-экономической программы нового японского премьер-министра Ёсихидэ Суги.

В Японии массово распродают дома за 0. Иногда дают еще и помощь на ремонт

Многие города страны, столкнувшиеся с проблемой брошенных домов, организовали их «банки». В надежде заменить умерших или переехавших в крупные города жильцов, они предлагают недвижимость новым владельцам за смехотворные по местным меркам деньги. Есть варианты даже за 50 тыс. иен (около $455), пишет The Insider. А городок Окутама (на западе от Токио) и вовсе отдает пустующие здания даром. В определенных случаях для привлечения новых резидентов муниципалитеты готовы даже предоставить субсидии на реновацию «заброшек». Например, в городе Дайсен (префектура Тоттори) местное правительство выдавало гранты суммой до 2 млн иен (около $18 тыс.). Это помогает. Количество пустующих домов в этом населенном пункте снизилось на 7,9%.

Предполагается, что новые жители смогут работать из таких зданий удаленно, а также развивать туризм и местные промыслы.

В Японии массово распродают дома за 0. Иногда дают еще и помощь на ремонт

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В Японии, похоже, решили поддержать известную итальянскую инициативу по продаже пустующих жилых домов за бесценок. Правда, речи о пресловутом 1 евро не идет, но для...
 
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