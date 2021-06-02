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Две похожие аварии с мотоциклистами в Минске и в Любани
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня около полудня в Любани. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и мотоцикл Honda.
— На пересечении улиц Первомайской и Советской 37-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen, при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу 47-летнему водителю мотоцикла Honda, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
Мотоавария произошла сегодня и в Минске, возле гипермаркета «Корона» на улице Кальварийской. На перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл.
— Непонятно, куда и как выезжал авто, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.
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В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня около полудня в Любани. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и...
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