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Две похожие аварии с мотоциклистами в Минске и в Любани

02.06.2021 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня около полудня в Любани. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и мотоцикл Honda.

— На пересечении улиц Первомайской и Советской 37-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen, при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу 47-летнему водителю мотоцикла Honda, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.




Мотоавария произошла сегодня и в Минске, возле гипермаркета «Корона» на улице Кальварийской. На перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл.

— Непонятно, куда и как выезжал авто, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.

Две похожие аварии с мотоциклистами в Минске и в Любани

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня около полудня в Любани. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и...
 
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