Военно-медицинский институт открывается в БГМУ

сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» пресс-секретарь ректората БГМУ Оксана Курбеко. Это произойдет впервые за почти столетнюю историю ведущего медицинского учреждения высшего образования Беларуси и отечественной системы военно-медицинского образования,корреспонденту агентства «Минск-Новости» пресс-секретарь ректората БГМУ Оксана Курбеко.





Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета БГМУ и будет осуществлять подготовку кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности «лечебное дело», специализации «военно-медицинское дело», студентов Белгосмедуниверситета — по программе офицеров медицинской службы запаса.





Здесь же будут вестись переподготовка и повышение квалификации врачебного состава Вооруженных Сил, а также подготовка, специализация и повышение квалификации специалистов медицинского профиля заинтересованных ведомств. Кроме того, профессорско-преподавательский состав медицинских вузов будет повышать в институте квалификацию по военно-медицинской тематике.



