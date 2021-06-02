Водители боятся возвращаться домой в Беларусь - чтобы не оказаться заблокированными

рассказываю т «Белсату» люди, работающие в странах ЕС. Выехать наземным транспортом из Беларуси на работу сейчас можно не чаще, чем 1 раз в 6 месяцев. Поэтому водители грузовиков решают просто не возвращаться домой –т «Белсату» люди, работающие в странах ЕС.





Житель Брестчины Виталий не первый год работает в Польше водителем грузовика. После введения ограничений на выезд из Беларуси 46-летний мужчина пытался возвращаться домой раз в 6 месяцев, чтобы не было проблем с прохождением границы. А после того, как к ограничениям на наземный транспорт добавилась блокировка авиасообщения, Виталий решил остаться в Польше.





«Несмотря на все сложности и проблемы, я чувствую себя просто превосходно. Я выехал из Беларуси в марте, и мне кажется, что уже и не вернусь. Вот сегодня разговаривал с директором фирмы, в которой работаю. Он, кстати, не только директор, но также работает за рулем, как и обычный водитель. Так вот, в Беларуси сегодня меня практически ничего не держит, я просто не вижу смысла туда возвращаться. Директор фирмы пообещал помочь собрать документы, чтобы сделать вид на жительство в Польше. У меня виза закончится 27 августа, я планировал на месяц приехать в Беларусь, чтобы делать визу, но после последних событий решил просто не возвращаться, а делать временный вид на жительство», – рассказал «Белсату» Виталий.

При этом мужчина признается, что наибольшая сложность – невозможность видеть пожилых родителей, оставшихся в Беларуси.

«У меня сын несколько лет назад поступил в Краковский университет и сейчас учится в Польше. Я заметил, что у него тоже нет особого желания возвращаться в Беларусь. Жена пока в Бресте, но она недавно получила двухлетнюю бизнес-визу и сможет без проблем приезжать к нам».





Польская трасса А1, но ассоциации с Беларусью остаются. Фото представлено Белсату





Еще в начале года Виталий решил устроиться водителем в польскую фирму. Он говорит, что его зарплата меньше, чем у тех, кто работает в западноевропейских фирмах.





«Скажу честно, что чувствую себя в Польше практически как дома. Мне кажется, если бы ни Польша, то я не знаю, куда бы мы, белорусы, девались бы сейчас. Дело в том, что культура Беларуси и Польши очень похожа, языки похожи. Я не хочу ехать в Германию, там же все на самом деле чужое и непонятное. Конечно, есть разница и между Беларусью и Польшей. Но к этому проще приспособиться, чем к той огромной непохожести, что у нас существует с Литвой, Латвией, Чехией или Словакией. Менталитет у нас с поляками очень похож. К тому же, все чаще белорусы не хотят ехать в Россию. Там сейчас ситуация почти аналогичная белорусской. Поэтому сейчас наиболее приемлемая страна, куда можно поехать работать, – Польша», – говорит Виталий.

Водители боятся возвращаться домой

Ограничение на выезд за границу наземным транспортом, а также отмена многих авиарейсов привели к тому, что многие водители, работающие в странах ЕС, отказались от возвращения в Беларусь.





«Я на прошлой неделе было несколько заказов на то, чтобы привезти из Польши в Брест водителей грузовиков, которые отработали вахтой в странах Европы. Я добрался до Белой Подляской. Как раз в тот момент и появилось сообщение о закрытии воздушного пространства и отмене авиарейсов. В итоге назад я возвращался пустой, так как водители приняли просто на месте решение остаться за границей, чтобы не оказаться заблокированными в Беларуси», – рассказал «Белсату» Николай, водитель пассажирского микроавтобуса из Бреста.





По словам Николая, люди, работающие в Европе обращаются к нему довольно часто с просьбой передать деньги в Беларусь родным, но сами все больше ограничивают свои поездки домой.

Вынужденная миграция

Экономист Дмитрий Бабицкий ранее в разговоре с «Белсатом» говорил, что в Беларуси на международных перевозах грузов задействованы около 20 тысяч водителей. А вот за пределами Беларуси на иностранные компании работают около 50 тысяч водителей. Экономист считает, что дополнительные ограничения и политический кризис могут привести к тому, что многие водители уедут из Беларуси.





«Миграция вполне возможна. Зарплата в размере двух-трех тысяч евро достаточна для польской или литовской провинции, чтобы хорошо жить. Надо понимать, что там совсем иначе работают и другие факторы. Та же ипотека под довольно низкий процент. В результате белорусу проще приобрести квартиру в Белостоке, чем в Беларуси. Поэтому в целом здесь несколько факторов. Особенно когда уезжают знакомые и налаживается контакт на личных связях. Поэтому людям проще уехать, и они уезжают активнее», – говорит экономист Дмитрий Бабицкий.

Обычно белорусские водители работают в странах ЕС два месяца и потом месяц отдыхают дома. Действительно, кто боится остаться заблокированным в Беларуси, не возвращается из Европы. Но, как говорит Виталий, его знакомые и коллеги, работающие водителями в Европе, сначала едут в Россию, а оттуда уже самолетом добираются в страны ЕС. Можно вылететь из Санкт-Петербурга, из Москвы.





«Поэтому здесь особых проблем для водителей нет. Разве что стало дороже и немного больше времени», – подытоживает Виталий.











