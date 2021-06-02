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Погода в СНГ: в Казахстане ждут дожди с грозами, в Армении начали собирать шелковицу
02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, без осадков и температура воздуха около 20 будет сегодня в Москве и области. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».
Первые дни лета не радуют белорусов теплом. Ночью температура в некоторых районах страны опускалась до нуля. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер ожидается слабый. Из-за холодной весны купальный сезон в Беларуси запоздал.
Но пляжи и водоемы уже подготовили к встрече отдыхающих. Спасатели укомплектовали станции необходимым оборудованием и техникой, провели учения. Лодки и катера прошли тест-драйв. Специалисты ОСВОД начали патрулировать зоны отдыха.
На большей части Казахстана синоптики сегодня обещают дожди с грозами. Местами возможен град. На севере ветер валит деревья, на юге бушуют пыльные бури. В Алматы солнечно и уже с утра плюс 30. Такая же погода установилась и в Актау.
Жители все чаще проводят время на водоемах, правда, некоторые забывают об осторожности. Девушку на сапборде – доске для плавания с веслом – унесло в море на 300 метров от берега. На берег ее вернули спасатели. «Унесенная ветром» отделалась легким испугом, медицинская помощь ей не понадобилась.
В Ереване солнечно и без осадков. Такая же погода на всей территории республики. Начало июня –
В Душанбе уже с утра температура воздуха плюс 34, а к обеду столбики термометров поднимутся выше 40. На юге Таджикистана в Хатлонской области еще жарче, до плюс 45. Там сейчас созрел первый в сезоне хандалак – это небольшие дыни овальной формы. Урожай в этом году богатый. Бахчевые оптовики забирают прямо с поля. Хандалак уже продают на столичных рынках. Цена за штуку – около 50 центов.
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Неустойчивая погода – на всей территории Казахстана. На севере ветер валит деревья, на юге бушуют пыльные бури.
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