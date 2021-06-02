Погода в СНГ: в Казахстане ждут дожди с грозами, в Армении начали собирать шелковицу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, без осадков и температура воздуха около 20 будет сегодня в Москве и области. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Первые дни лета не радуют белорусов теплом. Ночью температура в некоторых районах страны опускалась до нуля. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер ожидается слабый. Из-за холодной весны купальный сезон в Беларуси запоздал.

Но пляжи и водоемы уже подготовили к встрече отдыхающих. Спасатели укомплектовали станции необходимым оборудованием и техникой, провели учения. Лодки и катера прошли тест-драйв. Специалисты ОСВОД начали патрулировать зоны отдыха.

На большей части Казахстана синоптики сегодня обещают дожди с грозами. Местами возможен град. На севере ветер валит деревья, на юге бушуют пыльные бури. В Алматы солнечно и уже с утра плюс 30. Такая же погода установилась и в Актау.

Жители все чаще проводят время на водоемах, правда, некоторые забывают об осторожности. Девушку на сапборде – доске для плавания с веслом – унесло в море на 300 метров от берега. На берег ее вернули спасатели. «Унесенная ветром» отделалась легким испугом, медицинская помощь ей не понадобилась.

В Ереване солнечно и без осадков. Такая же погода на всей территории республики. Начало июня – разгар сбора ягод и фруктов. Уже поспела шелковица или, как ее называют в Армении, тута. Родом дерево из Китая. Сейчас оно растет во всех дворах. Сбор урожая – настоящий ритуал, поэтому приезжают родные, помогают друзья и соседи. Вкусные ягоды можно съесть, а можно приготовить из них целебный сироп от простуды – дошаб.

В Душанбе уже с утра температура воздуха плюс 34, а к обеду столбики термометров поднимутся выше 40. На юге Таджикистана в Хатлонской области еще жарче, до плюс 45. Там сейчас созрел первый в сезоне хандалак – это небольшие дыни овальной формы. Урожай в этом году богатый. Бахчевые оптовики забирают прямо с поля. Хандалак уже продают на столичных рынках. Цена за штуку – около 50 центов.