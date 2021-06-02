В Беларуси вместо паспортов вводят ID-карты: что грозит за утрату документа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Беларусь изучила опыт более 20 стран и планирует сделать национальные документы одними из самых защищенных в мире, рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"Проект реализовывался на территории Беларуси более 5 лет. И мы пришли, к сожалению, самые последние, наверное, из государств СНГ к внедрению собственных биометрических документов", – отметил Бегун.

По словам спикера, столь продолжительное время понадобилось для детальной проработки вопроса, выработки собственных методик и технологий создания документов.

Беларусь отказалась от услуг зарубежных специалистов, ID-карты, которые заменят стандартные паспорта на территории страны, и биометрические паспорта, предназначенные для выезда за границу, будут изготавливать на территории республики.

Об ID-карте

"ID-карта по размеру соответствует обыкновенной пластиковой карточке. Имеет 14 слоев поликарбоната. Она фактически проходила все испытания: на ломкость, на износостойкость, на морозоустойчивость, возможность постирать данный документ в стиральной машине. И ни одни персональные данные при этом не повредились", – отметил Бегун.

Получение ID-карты обойдется в полторы базовые величины (базовая величина сейчас составляет 29 рублей). Вместе с документом заявитель получит два пин-кода. Один нужен для актуализации в информационных ресурсах Национального центра электронных услуг, а другой предназначен для генерации электронной цифровой подписи. Из-за того, что пластиковый документ будет меньше привычного бумажного паспорта, в МВД не исключают возможность, что терять ID-карту белорусы станут чаще. Алгоритм, как исключить утечку конфиденциальной информации, разработан уже сегодня.

"Реализован оперативный механизм, это можно будет сделать, конечно, не по телефону, а при личном обращении в органы МВД, чтобы заявитель аннулировал свою ID-карту, для того, чтобы ей не воспользовались мошенники", – рассказал спикер.

Во многом механизм созвучен с существующими системами безопасности банковских карт. Если человек забыл пин-код, то восстановить его не получится.

"Ни одно должностное лицо органа МВД не имеет доступа к пин-коду ID-карты. Если в силу определенных обстоятельств гражданин потерял пин-код, он должен получать новую ID-карту", – пояснил Бегун.

За восстановление документа придется заплатить 1,5 базовые величины. Наложение штрафа не предусмотрено.

О биометрических паспортах

Необходимость перехода белорусов на документы нового образца в первую очередь связана с удобством самих граждан при пересечении границы. По словам спикера, новые документы особенно понравятся людям, которые много путешествуют или часто бывают за рубежом в командировках.

"Есть граждане, которые по 20 раз поменяли паспорт в связи с израсходованием страниц, предназначенных для виз", – рассказал спикер.

В этой связи новый биометрический паспорт станет толще. В нем будет 32 страницы, которые предназначены для виз и отметок о пересечении границы. Срок действия такого документа – 10 лет.

При переходе на биометрические технологии некоторые страны столкнулись с проблемой: у людей, страдающих редким генетическим заболеванием адерматоглифией, нет отпечатков пальцев. У них на подушечках пальцев гладкая кожа. Такие же симптомы проявляются у некоторых людей с избыточным весом.

"Если у лица нет капиллярных линий или их невозможно отсканировать и занести на соответствующий чип, то будут санироваться все пальцы, которые можно считать. Если это не удается, тогда средством его идентификации будет только фотографическое изображение высокого качества", – пояснил спикер.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, что в Беларуси пока не было зарегистрировано ни одного подобного случая. Но если у кого-то не окажется отпечатков пальцев, то будет сделана специальная отметка, и такой биометрический паспорт также будет считаться действительным в любой стране мира.

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