«Белавиа» полетит в Крым? Что могут получить белорусские туристы и чем рискуют

Источник материала: Onliner

Белорусы встретили лето с минимумом вариантов для отдыха на море. Из чартеров — только Турция и Египет, которые уже успели подорожать, регулярными рейсами из Минска можно долететь к морю в Грузию, ОАЭ, Сочи. Вчера Александр Лукашенко анонсировал проработку полетов в Крым. Что это значит для туристов? И не приведет ли это к санкциям? И против кого?

Рейсы из Минска в Крым были. Почему отменили?

В апреле 2014 года «Белавиа» сообщила, что отказалась от рейсов в Симферополь. Тогда это объяснили небольшой загрузкой рейсов. Ранее, в марте 2014-го, в Крыму прошел референдум о присоединении к России, но «Белавиа» не называла это причиной отмены полетов.

«Мы не будем летать по коммерческим причинам — из-за небольшой загрузки. Билеты приобретаются слабо», — пояснял Игорь Чергинец, который тогда был замгендиректора авиакомпании по маркетингу и внешнеэкономической деятельности, а сейчас руководит «Белавиа». Обычно белорусский авиаперевозчик летал туда летом — с июня по август.





До 2014 года «Белавиа» тоже на некоторое время прерывала сообщение с Симферополем. Руководство компании также связывало это с невысокими финансовыми результатами.

В декабре 2014 года поезда в Крым отменила Белорусская железная дорога. Это было сделано «в соответствии с уведомлением Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины».

Кто летает в Симферополь теперь?

Госавиаслужба Украины в 2014 году запретила полеты в Симферополь и в целом над крымским полуостровом. Сейчас в Крым летают только российские авиакомпании, которые не приняли требование украинской стороны. В ответ Украина прекратила авиасообщение с Россией и начала выставлять российским авиакомпаниям штрафы за полеты в Крым. В 2020 году их насобиралось 14,5 млрд гривен (это 528 млн долларов, если переводить по текущему курсу).

Единственной авиакомпанией, кто заплатил в 2019 году штраф за полет над крымским полуостровом, стал казахстанский авиаперевозчик Euro-Asia Air. Он заплатил Украине 136 тысяч гривен, или почти 5 тысяч долларов.

1 июля Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.





В то же время Украина заявила о намерении ввести санкции, если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории Крыма. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сказала, что «санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», ее слова приводит «Укринформ». Какими именно будут эти санкции, она не уточнила.

А могут ли быть санкции для туристов?

МИД Беларуси ранее сообщал , что при посещении Крыма через территорию России гражданам Беларуси следует иметь в виду, что это может послужить основанием для отказа во въезде указанным гражданам на территорию Украины и привлечения их к административной ответственности в соответствии с украинским законодательством.





В посольстве Украины в Беларуси подтвердили Onliner, что законодательство, предусматривающее ответственность за въезд в Крым через территорию России, действует и сегодня. Нарушителям может грозить штраф или запрет на посещение Украины. Как определяют нарушителей? «Этим занимаются компетентные структуры», — ответили в посольстве.

«Белорусские „симки“ не работают. С водой все сложно»

Вот что говорит об особенностях пребывания в Крыму белоруска, которая в мае была в Симферополе у родственников.

— Как только прилетаешь в Крым, забываешь про свою мобильную связь и карты белорусских банков. В аэропорту Симферополя, например, есть WI-FI, но код подтверждения должен прийти на твой номер телефона, который — правильно — не работает, — рассказывает девушка. — То есть в Крыму только местная „симка“, только наличные, только VPN.





По поводу воды ситуацию она описывает так: еще несколько месяцев назад в Симферополе по часам давали даже холодную воду, о горячей можно было забыть.

— Сейчас ситуация чуть получше, зима была довольно влажная и снежная в горах, запас воды есть, в Симферополе ее выключали только на ночь. В пансионатах, скорее всего, свои насосы и скважины, там что там могла быть другая ситуация.

Проблемы и с вызовом такси: есть есть пара местных приложений наподобие Uber, но к их работе имеются вопросы.

— Геолокация очень «скачет», может сработать два вызова одновременно. И оплата только наличными.

38 часов на автобусе. Так сейчас выглядит путь в Крым

Некоторые туркомпании в последние годы продолжали возить белорусских туристов в Крым автобусами через Россию. Время в пути в одну сторону — 30—38 часов через Воронеж и Ростов-на-Дону и далее по Крымскому мосту.

Сейчас тур на 10 дней стоит 210—250 долларов (дорога и проживание). Нужен ПЦР-тест.

В турфирме IC Tours рассказали, что интерес к Крыму вырос в последние дни после отмены рейсов «Белавиа» по туристическим направлениям.

— Краснодарский край, Крым — эти направления набирают популярность, люди готовы ехать даже с учетом того, что это неближний путь. На все это есть спрос, потому что нет альтернативы, — поясняют в туркомпании. — Если бы пустили самолет в Крым, люди готовы были бы переплачивать, чтобы не ехать автобусом. Хотя когда были автобусные туры в Грузию, их раскупали очень быстро, чтобы не переплачивать за билеты на самолет.

Что насчет неработающих банковских карточек?

— Туристы читают новости и сами все знают, покупают российские рубли и едут с ними.





Как быть с отключениями воды? Турфирмы уверяют, что в санаториях и пансионатах с этим проблем нет.

Специалисты компании «Профитур» считают, что туристический сезон в Крыму может закончиться раньше, чем будет принято решение об авиарейсах. И говорят, что там засилье российских туристов, для которых сейчас закрыты Турция и Египет.

— Вы же поймите, россияне в этом году тоже отдыхают там. Уже раскупили все путевки на южный берег Крыма. Так что после середины июня, возможно, нечего будет бронировать.

В туркомпаниях говорят, что стоимость билетов в Крым прогнозировать сложно. Но, например, в Ростов-на-Дону (географически это самый близкий пункт, куда сейчас летает «Белавиа», рейсы в Одессу отменены) билеты на июнь можно взять по таким ценам.





Что говорят в «Белавиа» и Минтрансе?

В пресс-службе «Белавиа» пока не комментируют возобновление полетов в Крым.

В Минтрансе тоже нет информации о возможных рейсах. «Пока вопрос прорабатывается», — сказали в пресс-службе.

В конце мая гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец говорил, что авиакомпания в Крым пока летать не будет.

Причина №1 — должно быть политическое признание Крыма как части российского государства. Причина №2 — коммерческие вопросы.

«Мы выполняли полеты с перерывами — то летаем, то не летаем. То есть пассажиры, то нету пассажиров. В аэропорту цены подняли — мы не летаем, снизили — летаем. Еще коммерческая составляющая, безусловно», — пояснял Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».