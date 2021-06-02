Запись на ПЦР-тест для вылета за границу двигается к июлю. Где сделать популярный анализ быстро?

Источник материала: Onliner

Вчера люди сообщили нам, что некоторые визовые центры больше не оказывают услуги по ПЦР-тестированию. На телефоны клиентов пришли сообщения, мол, запись отменена, деньги возвращены. Минздрав дал короткий и многообещающий комментарий: визовые центры «прикрыли», а перечень государственных лабораторий, где можно пройти процедуру, будет расширен. Очереди тоже собираются перенести. Узнали, как сегодня обстоят дела с записями на ПЦР-тест для вылета за границу.

Для чего вообще люди делали ПЦР-тесты?

Обычно отрицательный результат ПЦР-теста требуется для пересечения границы, например, для поездки на поезде в Москву. Другое дело — очереди на запись: в государственных клиниках запись шла на недели вперед, а цены там почти в два раза дешевле, чем у частников.

Напомним, для анализа берется биологический материал из зева и носа натощак или через 3—4 часа после последнего приема пищи и воды. За 2 часа до исследования не стоит орошать полость рта и носа аэрозолями, чистить зубы и курить.

Визовые центры, в которых больше нельзя записаться на ПЦР-тест

На форуме читатели сообщают о проблемах с ПЦР-тестами в испанском визовом центре.

— Если вам лично не приходило сообщение об отмене и вам не нужен QR-код, то ваша запись остается в силе, но как-то страшно, если положиться на них (испанский визовый центр) и пролететь — сгорит много денег, — рассказывает гость форума.

Для конкретики пришлось звонить на горячую линию Минздрава.

— Говорят, много людей звонят с вопросом по записям в испанский визовый центр. Но помочь сейчас ничем не могут, т. к. запись везде идет на июль. Не знаю, что делать, — рассказывает пользователь под ником yera .





Медицинский центр Green Park Hotel раньше оказывал услуги по сбору анализов на ПЦР-тест для граждан Беларуси и иностранцев. Теперь запись закрыта.

— К сожалению, больше ПЦР-тест мы не делаем, нельзя. Минздрав запретил, мы все таки были посредниками: брали мазок и передавали в лабораторию, — сообщили сотрудники Green Park Hotel журналистам Onliner.

А что взамен?

«Список учреждений здравоохранения, которые могут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для выезда за рубеж, значительно расширен за счет лабораторий организаций здравоохранения. Обновленный перечень будет представлен на официальном сайте ведомства в ближайшие дни, — сообщает ведомство.

Как идет запись на ПЦР-тест сегодня?

На 1—12 июня в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья свободных мест нет, 7 июня после 10 часов можно будет записаться на 14—19 июня.

В Центре гигиены и эпидемиологии места на ближайшую неделю расписаны. Здесь каждую пятницу с 9 часов открывается онлайн-запись на будущую неделю.

Увы, но в научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии запись на июнь закончена.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии также остался без свободных мест на июнь, ближайшая дата — 2 июля.

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ближайшая свободная дата — 1 июля.

В Минскую областную клиническую больницу, что в Боровлянах, дозвониться и вовсе не вышло — весь день занято.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии: тут тоже запись на июнь завершена.

Еще есть частные лаборатории, где ПЦР-тест можно сделать дороже, но быстрее. Сюда входят «Инвитро», «Синэво», SynLab и «Аква-Минск Клиника», правда, специалисты предупреждают: гарантий, что их справка подойдет для пересечения границ отдельных стран, нет.

Мы задали несколько вопросов представителю Минздрава, как только получим на них ответы — опубликуем.