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Конференция о карьере в IT и хакатон Imaguru: вот какие IT-события будут в июне

02.06.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первый летний месяц в IT отметится онлайн-хакатоном от Imaguru, на котором айтишники будут искать решения для удаленной работы. Кроме этого, в середине месяца пройдет онлайн-конференция о блокчейне, а 26 июня состоится конференция Career Today о карьере в IT.

Imaguru #Work From Anywhere Hackathon (11—18 июня)

Онлайн-хакатон ставит целью поиск и создание решений для дистанционной работы и учебы. Организаторы — сообщество Imaguru, которому в прошлом месяце пришлось покинуть помещение. Теперь команда хочет построить онлайн-платформу для взаимодействия компьюнити.

Темы, над которыми предлагается поработать командам: управление онлайн-сообществами, обучение на образовательной платформе, онлайн-рекрутинг, тимбилдинг, эффективная работа удаленных команд и фасилитация онлайн-нетворкинга.

Blockchain Z-Days (14—18 июня)

Онлайн-конференция, как ясно из названия, со всех сторон рассматривает тему блокчейна. Среди тем — криптовалюты и налогообложение, токенизация страховых контрактов, децентрализация телемедицины, теория цифровых денег. Кроме этого, специалисты рассмотрят и другие аспекты блокчейна.

Career Today (26 июня)

Конференция посвящена построению успешной карьеры в IT. Участников ждет технический митап по Data Science и Machine Learning со спикером из компании SoftTeco, также будет панельная дискуссия на тему «Проблемы в коммуникации с заказчиком».

На Career Today спикеры расскажут о правильном формировании карьеры, развитии нужных для работы навыков, трендовых вакансиях и требованиях IT-компаний. Организаторы отмечают, что конференция будет интересна и полезна как новичкам в IT-индустрии, так и людям с опытом.

Для участия в конференции нужна регистрация.

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Первый летний месяц в IT отметится онлайн-хакатоном от Imaguru, на котором айтишники будут искать решения для удаленной работы. Кроме этого, в середине месяца пройдет...
 
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