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Конференция о карьере в IT и хакатон Imaguru: вот какие IT-события будут в июне
Источник материала: Onliner
Первый летний месяц в IT отметится онлайн-хакатоном от Imaguru, на котором айтишники будут искать решения для удаленной работы. Кроме этого, в середине месяца пройдет онлайн-конференция о блокчейне, а 26 июня состоится конференция Career Today о карьере в IT.
Imaguru #Work From Anywhere Hackathon (11—18 июня)
Онлайн-хакатон
Темы, над которыми предлагается поработать командам: управление онлайн-сообществами, обучение на образовательной платформе, онлайн-рекрутинг, тимбилдинг, эффективная работа удаленных команд и фасилитация онлайн-нетворкинга.
Blockchain Z-Days (14—18 июня)
Онлайн-конференция, как ясно из названия, со всех сторон
Career Today (26 июня)
Конференция
На Career Today спикеры расскажут о правильном формировании карьеры, развитии нужных для работы навыков, трендовых вакансиях и требованиях IT-компаний. Организаторы отмечают, что конференция будет интересна и полезна как новичкам в IT-индустрии, так и людям с опытом.
Для участия в конференции нужна
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