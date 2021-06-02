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Упала в маршрутке, травмировалась при посадке в автобус: разыскиваются очевидцы происшествий с участием общественного транспорта

02.06.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отделом дознания УГАИ ГУВД Мингорисполкома разыскивается неустановленный водитель маршрутного такси №1002, в котором 23 мая около 12:40 на остановочном пункте «Чигладзе» в Минске упала женщина. В результате инцидента пассажир получила телесные повреждения.

ГАИ просит очевидцев обратиться по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 3 или по телефонам (8 017) 270-19-19, 102.

О похожем случае, также имевшем место в столице, корреспонденту Onliner рассказала наша читательница.

— Ищем свидетелей ДТП, которые находились на остановке «Станция метро “Борисовский тракт”», а также пассажиров, следовавших рейсовым автобусом по направлению Борисов — Минск  (время отправления из Борисова — 16:51), а также всех неравнодушных, кто был свидетелем данного происшествия, повлекшего за собой серьезные травмы, — рассказала она.

Это случилось 11 мая, на Радоницу.

— Примерно в 17:50—18:20 по местному времени на остановке «Станция метро “Борисовский тракт”» водитель междугороднего автобуса, не дождавшись, когда все пассажиры выйдут и не закрыв при этом дверь, резко тронулся с места, в результате чего одна пассажирка, моя мама, выпала из автобуса на тротуар. У нее сотрясение мозга и множество других травм, при этом колеса автобуса проехали в нескольких сантиметрах от ее головы, — утверждает наша читательница.

По ее словам, водитель мог видеть, что произошло, но при этом не вышел из автобуса и уехал дальше по маршруту.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону + 375 (29) 505-64-08.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Отделом дознания УГАИ ГУВД Мингорисполкома разыскивается неустановленный водитель маршрутного такси №1002, в котором 23 мая около 12:40 на остановочном пункте...
 
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