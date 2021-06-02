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Массовые задержания в Жабинке: 12 человек схвачены за «деструктивную деятельность»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Четверо из них признаны подозреваемыми по уголовным делам за публичное оскорбление президента и надругательство над государственным флагом.
На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции, сообщает представитель МВД.
Уточняется, что все задержанные – жители города и района, некоторые представляют околофутбольное фанатское движение.
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Уточняется, что все задержанные – жители города и района.
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