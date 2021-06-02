Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовые задержания в Жабинке: 12 человек схвачены за «деструктивную деятельность» Уточняется, что все задержанные – жители города и района.

Четверо из них признаны подозреваемыми по уголовным делам за публичное оскорбление президента и надругательство над государственным флагом.На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции, сообщает представитель МВД.Уточняется, что все задержанные – жители города и района, некоторые представляют околофутбольное фанатское движение.