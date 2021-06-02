ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовые задержания в Жабинке: 12 человек схвачены за «деструктивную деятельность»

02.06.2021 18:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Массовые задержания в Жабинке: 12 человек схвачены за «деструктивную деятельность»
Иллюстративное фото
На прошлой неделе оперативники брестского облуправления ГУБОПиК установили группу протестующих в возрасте от 17 до 46 лет.

Четверо из них признаны подозреваемыми по уголовным делам за публичное оскорбление президента и надругательство над государственным флагом.

На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции, сообщает представитель МВД.

Уточняется, что все задержанные – жители города и района, некоторые представляют околофутбольное фанатское движение.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уточняется, что все задержанные – жители города и района.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» полетит в Крым? Что могут получить белорусские туристы и чем рискуют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by